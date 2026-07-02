La irrupción de una masa de aire de origen polar antártico consolida un escenario de frío extremo en toda la región central de la Argentina. Las marcas térmicas sufren un marcado retroceso generalizado, dando inicio a una persistente ola invernal que afectará las actividades cotidianas a lo largo de las próximas jornadas.

Ante esta situación de riesgo biometereológico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas debido al frío. La advertencia abarca al Área Metropolitana de Buenos Aires y se extiende sobre gran parte del territorio nacional, recomendándose un especial cuidado en niños, ancianos y personas con patologías crónicas.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy jueves 2 de julio

La jornada en la Ciudad de Buenos Aires registrará condiciones de tiempo seco pero con un ambiente riguroso. El organismo oficial prevé una temperatura mínima de 1°C en el área urbana, mientras que la marca máxima apenas alcanzará los 9°C en horas de la tarde, configurando uno de los días más fríos de todo el año en curso.

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Clima jueves 2 de julio

Hacia el Conurbano bonaerense, las condiciones en el AMBA exhibirán marcas térmicas periféricas todavía más bajas. En áreas suburbanas de los cordones provinciales se anticipan heladas matutinas generalizadas, con registros mínimos que oscilarán entre los 0°C y los 2°C bajo cero, acompañados por una humedad del 69%.

Los vientos predominarán de forma constante desde el sector sur, soplando a velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Esta circulación de aire frío mantendrá la sensación térmica por debajo de los valores nominales del termómetro, especialmente durante la mañana y la noche, bajo un cielo mayormente despejado.

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La visibilidad se presentará buena en toda la traza metropolitana, sin probabilidades de precipitaciones para este jueves. El sol, que asomó a las 08:01 y se ocultará a las 17:54, brindará algo de alivio visual, aunque no logrará revertir el marcado enfriamiento de la superficie.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene bajo alerta amarilla por frío extremo a la ciudad de Buenos Aires y a otras 17 provincias. El mapa de la advertencia oficial comprende a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Neuquén, Río Negro y Chubut.

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En la región patagónica y cordillerana, el termómetro experimentará registros extremos. Las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza registrarán temperaturas mínimas de hasta 9°C bajo cero en las áreas de mayor altitud y de -3°C en las localidades urbanas, con el agregado de probables nevadas en las sierras de la provincia de Córdoba.

Por otro lado, la provincia de Misiones se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas, con vigencia durante gran parte del día. Se anticipan lluvias intensas, ráfagas localizadas y ocasional caída de granizo, con valores de precipitación acumulada que podrían ubicarse entre los 20 y 50 milímetros.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para el viernes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa la persistencia de la masa de aire polar, previéndose un amanecer aún más riguroso en la Capital Federal y alrededores. La temperatura mínima estimada se ubicará en 1°C, con riesgo de registros bajo cero en el Gran Buenos Aires, dando paso a una tarde con una máxima de 10°C.

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La tendencia meteorológica para el fin de semana mantiene la estabilidad atmosférica pero con escasa recuperación de los valores térmicos. Los vientos rotarán de forma temporaria hacia el sector sudoeste, aportando nubosidad variable pero sin previsión de lluvias sobre el área metropolitana.

Hacia el inicio de la próxima semana, el sistema de alta presión continuará bloqueando el ingreso de frentes templados. De esta forma, las marcas térmicas se consolidarán en valores mínimos de entre 2°C y 4°C, asegurando tardes frescas que no superarán los 12°C de máxima de forma sostenida.