Julieta Calmels alertó en "QR!" que "hoy mueren 14 personas por día por suicidio" y vinculó la crisis económica con el deterioro de la salud

La subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, aseguró que la Argentina atraviesa una situación cada vez más preocupante en materia de salud mental y vinculó el crecimiento de los padecimientos psicológicos con el deterioro de las condiciones económicas y sociales. Lo hizo durante una entrevista en "QR!", el programa que conduce Pablo Caruso por Canal E.

La funcionaria sostuvo que la incertidumbre económica, la falta de perspectivas de futuro y el empeoramiento de las condiciones de vida están generando un incremento en los casos de ansiedad, depresión y otros trastornos. En ese contexto, dejó uno de los datos más impactantes de la entrevista: "Hoy mueren 14 personas por día por suicidio".

Crecen las internaciones y el malestar psicológico

Calmels explicó que las internaciones por motivos de salud mental aumentaron un 77% en los últimos seis años en todo el país y aseguró que se trata de un fenómeno que refleja la gravedad de la situación.

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Además, señaló que distintos estudios muestran un deterioro del bienestar emocional de la población. Entre ellos, mencionó una investigación que indica que solo el 22% de los argentinos afirma dormir bien, un indicador que, según explicó, evidencia el creciente malestar social.

La funcionaria destacó que la provincia de Buenos Aires amplió la inversión en infraestructura, incorporó más profesionales y fortaleció los dispositivos de atención para responder a una demanda cada vez mayor.

Crisis económica, redes sociales y críticas al Gobierno

Durante la entrevista, Calmels consideró que la crisis económica impacta directamente sobre la salud mental porque dificulta que las personas puedan proyectar un futuro o desarrollar un proyecto de vida. También sostuvo que el discurso político y la violencia verbal "afectan las condiciones de vida" y cuestionó las expresiones del presidente Javier Milei sobre esta problemática.

Otro de los ejes fue el impacto de las redes sociales y las apuestas online entre adolescentes y jóvenes. En ese sentido, pidió avanzar en una mayor regulación y advirtió que la sobreexposición digital favorece el aislamiento y aumenta los niveles de ansiedad.

Rechazo a la reforma de la Ley de Salud Mental

La subsecretaria también criticó la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno nacional. Aseguró que el proyecto incrementa las dificultades para acceder a la atención, reduce el compromiso del Estado con el financiamiento del sistema y no cuenta con el respaldo de la mayoría de las provincias ni de las organizaciones vinculadas al área.

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Finalmente, reclamó que la salud mental ocupe un lugar central en la agenda pública y sostuvo que el país necesita más inversión, más profesionales y políticas sostenidas de prevención y cuidado para enfrentar una problemática que, según remarcó, continúa creciendo.

LB