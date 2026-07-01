El invierno comenzó a consolidarse en todo el territorio nacional y, en medio de las primeras irrupciones de aire frío estacionales, las proyecciones sobre el comportamiento del clima a mediano plazo generan fuerte expectativa. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó su reporte oficial para el trimestre de julio, agosto y septiembre, donde traza las principales tendencias en materia de precipitaciones y marcas térmicas.

El pronóstico del SMN se construye a partir del análisis conjunto de modelos globales de simulación climática, modelos estadísticos nacionales y la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Se trata de una previsión probabilística que describe tendencias medias del trimestre completo y no el comportamiento del tiempo en días puntuales.

En ese marco, el organismo remarcó que el actual ingreso de masas de aire polar, con registros hasta 10 grados por debajo de lo habitual en algunas regiones durante los primeros días de julio, no contradice la señal climática de fondo para el trimestre. El informe aclara que esos eventos extremos pueden ocurrir incluso cuando el promedio estacional se ubica por encima de los valores históricos.

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De acuerdo con el documento oficial, el escenario climático de este invierno no será homogéneo en todo el país. Las temperaturas y las precipitaciones mostrarán diferencias marcadas según la región, con zonas más cálidas de lo habitual, áreas con lluvias por encima del promedio y otras donde se prevé una estación seca típica del invierno.

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El pronóstico trimestral del SMN indica que existe una mayor probabilidad de temperaturas medias superiores a la normal en gran parte del norte argentino. Esa señal abarca a toda la región del NOA, a Cuyo y a la provincia de Córdoba, donde el invierno tendería a ser más cálido que el promedio histórico.

También se proyecta un escenario de temperaturas normales o superiores a las habituales en el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, la región del Litoral, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y amplios sectores del oeste y sur de la Patagonia. En estas áreas, el informe no descarta variaciones, pero la tendencia general apunta a valores térmicos elevados para la época.

En contraste, el este y el sur de la provincia de Buenos Aires, junto con el este patagónico, aparecen como las únicas zonas donde el SMN prevé temperaturas dentro de los rangos normales para el trimestre. Esto incluye al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde no se esperan anomalías térmicas significativas en el promedio invernal.

El organismo explicó que las categorías de temperatura se definen mediante terciles, una división estadística de los registros históricos en tres partes iguales. Para la variable térmica, el rango normal equivale aproximadamente a valores ubicados dentro de medio grado por encima o por debajo del promedio, mientras que los registros fuera de ese margen se consideran superiores o inferiores a la normal.

El SMN subrayó que, aun en regiones con pronóstico cálido, pueden producirse irrupciones de aire frío con descensos marcados de temperatura durante períodos breves. Por ese motivo, recomendó seguir los pronósticos diarios y semanales y consultar el sistema de alertas por temperaturas extremas.

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Lluvias y sequía: el mapa de precipitaciones para las regiones productivas

El panorama de las precipitaciones también muestra una fuerte división regional. El SMN prevé lluvias dentro de los valores normales en el norte del país, el sur del Litoral, Córdoba, San Luis, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el sur de la Patagonia, lo que indica un comportamiento cercano al promedio histórico.

En el centro-este de la provincia de Buenos Aires, el sur de Cuyo y el oeste de la Patagonia, el pronóstico asigna mayor probabilidad a precipitaciones normales o superiores a la normal. En estos sectores podrían registrarse acumulados de agua levemente más altos que los habituales para el invierno.

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El norte del Litoral y el este de la Patagonia concentran la mayor probabilidad de lluvias superiores a la normal en todo el país. Se trata de las regiones con la señal más clara de excedentes hídricos durante el trimestre invernal.

El extremo opuesto se observa en gran parte del NOA y el norte de Cuyo, donde el informe anticipa una estación seca. Esta condición implica precipitaciones por debajo del umbral mínimo del rango normal histórico y es considerada típica del invierno en esas regiones.

El SMN aclaró que un pronóstico seco no significa ausencia total de lluvias. En esas zonas pueden ocurrir eventos puntuales o incluso episodios localmente intensos, aunque el promedio trimestral se mantenga por debajo de lo normal.