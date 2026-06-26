El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará este viernes una de las jornadas más frías del año. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la combinación de aire frío, escasa nubosidad y temperaturas muy bajas provocará un amanecer con apenas 2°C de mínima, mientras que la máxima alcanzará los 14°C, por lo que el ambiente se mantendrá fresco durante gran parte del día.

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Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por un comienzo de jornada con neblinas en distintos sectores del AMBA, un fenómeno habitual cuando coinciden bajas temperaturas, alta humedad y poco viento. Esta situación podría reducir la visibilidad en las primeras horas del día, especialmente en rutas y accesos, por lo que se recomienda extremar la precaución al conducir.

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Frío intenso durante la mañana y una tarde con mayor presencia de sol

Con el avance de la mañana, las neblinas tenderán a disiparse y el cielo comenzará a despejarse de manera gradual. El ingreso de la radiación solar permitirá una leve recuperación térmica, aunque el aire frío persistirá durante toda la jornada.

A pesar del sol previsto para la tarde, la temperatura continuará por debajo de valores templados y la sensación de frío se mantendrá debido al ambiente seco y a las bajas temperaturas registradas desde las primeras horas del día.

Este escenario responde al ingreso de una masa de aire frío que afecta a gran parte del centro del país y que mantiene temperaturas propias del invierno astronómico, una época en la que las mínimas suelen registrarse durante la madrugada y el amanecer.

Desde el punto de vista meteorológico, las jornadas despejadas posteriores al ingreso de aire polar suelen favorecer un enfriamiento más pronunciado durante la noche y la madrugada, ya que el calor acumulado durante el día se pierde con mayor rapidez hacia la atmósfera.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana en Buenos Aires

Tras el intenso frío del viernes, el pronóstico anticipa un fin de semana estable, sin lluvias ni tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El sábado será la jornada más agradable de los próximos días. Se espera una recuperación de la temperatura, con una máxima cercana a los 18°C, cielo entre parcialmente y algo nublado y condiciones ideales para realizar actividades al aire libre gracias a la ausencia de precipitaciones.

El domingo, en cambio, volverá a registrarse un descenso térmico respecto del sábado, aunque sin alcanzar los niveles de frío extremo previstos para el viernes. El cielo permanecerá mayormente cubierto durante buena parte del día, lo que limitará la presencia del sol y mantendrá un ambiente fresco.

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Si bien las temperaturas oscilarán entre una jornada y otra, el patrón meteorológico continuará siendo estable. No se prevén fenómenos significativos ni cambios bruscos asociados a lluvias o tormentas durante el fin de semana.

Se mantiene un escenario invernal pero sin lluvias

De acuerdo con las previsiones del SMN, luego del episodio de mayor frío previsto para este viernes, el tiempo continuará seco en el AMBA, con mañanas frías y tardes que presentarán una recuperación moderada de la temperatura, especialmente durante el sábado.

Estas condiciones son características del invierno en la región pampeana, donde las irrupciones de aire frío suelen alternarse con jornadas soleadas y de baja humedad, favoreciendo una mayor amplitud térmica entre las primeras horas del día y la tarde.

Para la población, la principal recomendación será protegerse del frío durante las primeras horas de la mañana, utilizar ropa de abrigo en capas y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, que suelen ser los grupos más vulnerables frente a las bajas temperaturas.