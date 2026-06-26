El viernes se presentará con un ambiente rigurosamente frío en toda la costa, por lo que resultará indispensable salir con abrigo abrigado si se planifican actividades al aire libre. La nubosidad variable marcará el ritmo de la jornada, alternando momentos de sol con pasajes más grises, aunque las condiciones generales se mantendrán estables sin probabilidad significativa de precipitaciones durante el día en la región costera.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La temperatura actual se ubica en los 7°C durante la madrugada, bajo un cielo despejado que presenta nubes periódicas y una humedad elevada del 84%. En la zona del Puerto y la costa se sentirá una brisa leve desde el oeste a 4 km/h, pero con el transcurrir de las horas el viento rotará y soplará desde el norte, incrementando su velocidad hasta alcanzar los 13 km/h de forma constante.

Clima viernes 26 de junio

Este flujo de aire septentrional dominará también la geografía de Batán y los sectores más altos de Sierra de los Padres, donde la sensación térmica se mantendrá muy baja. El cielo pasará de parcialmente soleado a mayormente nublado hacia la noche, momento en el cual la probabilidad de lluvias aisladas aumentará levemente hasta un 25%, obligando a tomar recaudos al cierre de la jornada.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional no registrará avisos a corto plazo ni alarmas de Defensa Civil de General Pueyrredon por vientos destructivos o lluvias extremas en la zona. Esta estabilidad brindará tranquilidad a las localidades vecinas como Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell, que compartirán el mismo frente de aire frío y cielos con nubosidad variable.

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A pesar de la ausencia de alertas por sudestada, las autoridades locales sugerirán precaución en las actividades marítimas debido al viento regular del norte. El ambiente frío dominará cada rincón de la Costa Atlántica bonaerense, consolidando un panorama plenamente invernal pero sin fenómenos climáticos adversos que pongan en riesgo la circulación o las actividades comerciales programadas.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las perspectivas para el descanso mantendrán el escenario de nubosidad variable, ambiente muy frío y temperaturas máximas que rondarán los 10°C o 11°C tanto el sábado como el domingo. El viento continuará presente en la región pero con menor intensidad, garantizando tardes aptas para caminatas breves y períodos de sol propicios para los turistas y residentes que busquen disfrutar del aire libre costero.