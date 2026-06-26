El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este viernes 26 de junio una jornada caracterizada por la consolidación del aire frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El cielo se presentará entre mayormente soleado durante la tarde, luego de una mañana con presencia de neblinas que reducirán la visibilidad en los accesos a la Capital Federal.

La estabilidad atmosférica dominará la jornada y descartará por completo la probabilidad de precipitaciones. Los especialistas confirman que el ambiente se mantendrá rigurosamente fresco y obligará a mantener los niveles de abrigo ante el pico térmico más bajo registrado en lo que va de la semana.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy viernes 26 de junio

Para la Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura máxima de 13°C y una temperatura mínima de 6°C, de acuerdo a los registros oficiales indexados por las estaciones de referencia. El ambiente estará marcado por una humedad del 76% que acentuará la sensación de frío durante las primeras horas de la mañana, momento en el cual el cielo registrará intervalos despejados.

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Clima viernes 26 de junio

Los vientos predominarán desde el sector noreste, soplando a una velocidad de 14 km/h. Esta rotación del viento aportará un leve flujo de aire húmedo, aunque la probabilidad de lluvias se mantendrá contenida en un escaso 10% tanto para el período diurno como nocturno. Hacia la noche, la nubosidad irá en aumento hasta presentarse mayormente cubierto.

En el Conurbano bonaerense, las marcas térmicas mínimas mostrarán valores aún más extremos, especialmente en los cordones del Gran Buenos Aires alejados del río, donde las zonas rurales registrarán heladas aisladas. La cobertura nubosa se incrementará de forma generalizada hacia el final del día en toda la región metropolitana.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El mapa de alertas del Sistema de Alerta Temprana (SAT) destaca condiciones complejas en el sur y oeste del territorio nacional. Se encuentra vigente una alerta amarilla por nieve emitida por el Servicio Meteorológico Nacional que afecta directamente a la zona cordillerana de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, donde se prevén acumulados significativos e importantes complicaciones en las rutas de montaña.

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En paralelo, la región de la Patagonia norte sentirá el impacto de un sistema de baja presión que generará un período ventoso con ráfagas intensas en el Alto Valle. Provincias como Río Negro registrarán vientos sostenidos del oeste y sudoeste con ráfagas que podrían superar los 50 km/h, acompañados por temperaturas nocturnas bajo cero.

Por su parte, el centro del país mantendrá el régimen de alta presión, registrando heladas en amplios sectores de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y La Pampa. El ingreso de aire húmedo desde el noreste comenzará a manifestarse de manera gradual únicamente en las provincias del Litoral, preparando el terreno para un cambio de condiciones.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Los modelos numéricos de previsión indican que las condiciones estables continuarán dominando el área metropolitana durante el fin de semana. Para el sábado se proyecta una rotación sostenida de los vientos hacia el sector norte, lo que facilitará una recuperación térmica gradual y elevará la máxima estimada por encima de los 16°C con cielo parcialmente nublado.

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Hacia el domingo se prevé el ingreso de un nuevo pulso de aire fresco y un aumento definitivo de la nubosidad. Si bien el cielo permanecerá mayormente cubierto durante gran parte de la jornada dominical, los entes oficiales descartan la posibilidad de tormentas o lluvias sobre el territorio porteño.

La tendencia para los primeros días de la próxima semana anticipa la persistencia de una masa de aire frío pero seco. Las marcas térmicas se estabilizarán dentro de los parámetros normales para la época invernal, consolidando tardes frescas y mañanas con alta concentración de humedad y bancos de niebla suburbanos.