El último tramo de la semana transcurrirá bajo condiciones de absoluta estabilidad atmosférica en toda la región austral de la provincia. El predominio de altas presiones garantizará un cielo mayormente despejado, con una circulación constante de aire desde el cuadrante norte que alejará temporalmente la probabilidad de lluvias tanto en el área portuaria como en los sectores urbanos.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana iniciará fría en el centro bahiense con una temperatura mínima de 3°C y una humedad elevada que promediará el 82%. Los vientos soplarán leves a unos 13 km/h desde el norte, permitiendo que la visibilidad permanezca óptima sin riesgo de polvo en suspensión ni neblinas severas durante las primeras horas de la jornada.

Clima viernes 26 de junio

Hacia el mediodía y la tarde, el termómetro ascenderá progresivamente hasta marcar una máxima de 12°C. En Ingeniero White y General Cerri, la rotación del viento hacia el noroeste elevará la intensidad a unos 26 km/h, generando un ambiente agradable para las actividades al aire libre y el movimiento portuario, antes de que el frío vuelva a intensificarse por la noche.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

La calma meteorológica se extenderá hacia las localidades vecinas, sin reportes de alertas tempranas vigentes por parte del SMN. En la zona costera de Punta Alta y Monte Hermoso se prevén condiciones similares, con marcas térmicas que oscilarán entre los 4°C y los 13°C, acompañadas por cielos parcialmente cubiertos y vientos moderados provenientes del sector costero del noroeste.

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Por su parte, los registros rurales de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indicarán bajas temperaturas matinales en los campos de Médanos y el resto del sudoeste bonaerense. No obstante, la radiación solar plena favorecerá el desarrollo de las tareas agrarias, consolidando un panorama de buen tiempo sin tormentas ni ráfagas intensas en todo el territorio productivo.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La previsión hacia el fin de semana mostrará la continuidad de este escenario estable en toda la comarca. El viento mantendrá su componente del noroeste, lo que impulsará un paulatino incremento en las temperaturas máximas de los próximos días, alejando la posibilidad de heladas generalizadas y asegurando jornadas invernales sumamente confortables y con muy poca nubosidad.