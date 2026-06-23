El termómetro marcó 11°C al mediodía en la Capital Federal, bajo un cielo completamente encapotado que consolidó el ambiente invernal. La humedad se mantuvo elevada y el viento del sector sudeste comenzó a soplar con mayor intensidad. Para las próximas horas, la tendencia indica que la nubosidad irá en aumento, trayendo consigo una desmejora notable y chances de precipitaciones aisladas.

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La nubosidad cubrirá el cielo por completo durante toda la tarde en la región metropolitana. El viento sostenido desde el río incrementará la sensación de frío, por lo que será indispensable salir con abrigo abrigado. Hacia el final de la tarde, la inestabilidad crecerá y no se descartan lloviznas débiles en varios sectores del Conurbano bonaerense.

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Para la noche, el panorama invernal se profundizará con una temperatura que descenderá hasta los 8°C. Las probabilidades de lluvias aisladas se mantendrán moderadas, complicando la vuelta a casa de los trabajadores. El viento del sudeste continuará aportando humedad, lo que generará una visibilidad notablemente reducida en las autopistas de acceso a la Ciudad.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió Avisos a Corto Plazo por lluvias intensas en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. En la región patagónica, rigen alertas amarillas por nevadas persistentes que afectarán las zonas cordilleranas de Chubut y Santa Cruz. Mientras tanto, el norte del país registró temperaturas templadas con nubosidad variable durante toda la mañana de hoy.

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En la región de Cuyo y el noroeste argentino, el cielo permaneció mayormente despejado con vientos moderados del sector oeste. El centro del país, especialmente Córdoba y Santa Fe, experimentó un marcado descenso térmico similar al del área metropolitana, anticipando una noche muy fría. Las autoridades viales solicitaron máxima precaución al conducir por las rutas afectadas por la niebla.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La próxima jornada arrancará con un ambiente sumamente frío en el AMBA, donde la mínima perforará los 6°C durante la madrugada. El cielo continuará mayormente nublado, aunque la inestabilidad comenzará a retirarse lentamente hacia el mediodía de mañana. El viento rotará al sector sur, garantizando que el aire invernal se instale con fuerza por el resto de la semana corta.