La jornada del viernes presentará complicaciones en la visibilidad durante las primeras horas debido a un espeso banco de niebla que cubrirá Rosario y el Gran Rosario. El Servicio Meteorológico Nacional emitirá reportes de precaución para los conductores. Hacia el mediodía, el panorama mejorará notablemente, dando paso a una tarde fresca pero agradable, ideal para transitar la zona céntrica.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

El termómetro registrará una mínima fría de 4°C, mientras que la humedad promedio se ubicará en un elevadísimo 92%. No habrá probabilidades de lluvias ni tormentas a lo largo de todo el día, lo cual garantizará estabilidad. En localidades vecinas como Funes y Roldán, el amanecer se sentirá con baja sensación térmica y heladas aisladas en áreas suburbanas.

Clima viernes 26 de junio

Cerca del Monumento a la Bandera y en todo el Cordón Industrial, el viento soplará leve desde el sector noreste. Esto provocará que en la zona de islas y sobre la costa del Río Paraná el aire frío se perciba con mayor intensidad, aunque la nubosidad disminuirá hacia la tarde, permitiendo que el sol entibie el ambiente si salís a caminar.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Las condiciones de estabilidad dominarán el sur provincial, abarcando a las ciudades de San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución. El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá bajo vigilancia la visibilidad vial por neblinas, pero no emitirá alertas de tormentas severas. Los accesos interprovinciales requerirán máxima atención por parte de los automovilistas que viajen temprano por las rutas santafesinas.

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El ingreso de una masa de aire ligeramente más cálida en superficie atenuará el frío polar de las jornadas previas. Por lo tanto, los departamentos Constitución, Caseros y San Lorenzo gozarán de una tarde con cielo parcialmente nublado, viento calmo del sector norte y un ambiente óptimo para las actividades al aire libre antes del anochecer.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

El fin de semana traerá un suave ascenso de temperatura, alcanzando máximas de 17°C el sábado con cielo algo nublado. Sin embargo, el domingo rotará el viento hacia el sector sur, incrementando las ráfagas desde el río. Esta situación inestabilizará el tiempo en la región y generará probabilidad de lloviznas dispersas con un marcado descenso térmico para el lunes.