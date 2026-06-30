El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas en Misiones y fuertes nevadas en Tierra del Fuego

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes 30 de junio una serie de alertas amarillas destinadas a las provincias de Misiones y Tierra del Fuego debido al ingreso de distintos frentes de inestabilidad climática. Los fenómenos previstos incluyen fuertes tormentas con ocasional caída de granizo en la región litoraleña y nevadas intensas en el extremo austral del territorio argentino.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo público, las condiciones de riesgo meteorológico afectarán de manera simultánea a ambos extremos geográficos del país, con ventanas horarias específicas para cada región durante la jornada. Las autoridades locales instaron a los habitantes de las áreas alcanzadas a tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes en la vía pública.

Alerta por frío polar: rige un pronóstico de heladas generalizadas y probabilidad de nieve en Buenos Aires

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la provincia de Misiones, el aviso de nivel amarillo por tormentas comenzará a regir a partir de las 15:00 horas de este martes y se extenderá formalmente hasta las 02:59 horas del miércoles 1 de julio. El área de cobertura sufrirá desmejoras paulatinas causadas por una masa de aire inestable que provocará ráfagas y actividad eléctrica.

La información provista por el SMN detalla que se prevén tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales pueden llegar a ser localmente fuertes. Estas perturbaciones de la atmósfera estarán acompañadas por abundantes precipitaciones concentradas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica generalizada y caída de granizo en forma aislada.

Tierra del Fuego bajo alerta amarilla por nevadas de variada intensidad

Los técnicos estimaron que los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 40 y 70 milímetros en toda la franja misionera. No obstante, las previsiones del organismo meteorológico advierten que estas cifras pueden ser superadas de forma puntual en determinadas localidades de la provincia.

El impacto de las nevadas en Tierra del Fuego

Por otra parte, la situación climática en el extremo sur argentino presenta un escenario invernal complejo. El mapa oficial del Servicio Meteorológico Nacional colocó a toda la provincia de Tierra del Fuego bajo alerta amarilla por nevadas de variada intensidad, un fenómeno propio de la temporada que modificará la rutina urbana de la isla.

Este aviso para la provincia austral se mantendrá vigente desde las 03:00 horas hasta las 20:59 horas de este mismo martes. Las previsiones meteorológicas indican que las acumulaciones de nieve se ubicarán entre los 10 y 30 centímetros, con la posibilidad de registrar mediciones mayores en los sectores de mayor altitud.

Cuál será el día más frío de la semana en el AMBA con 2°C de mínima, según el Servicio Meteorológico Nacional

El informe oficial aclara que en las zonas de menor elevación el fenómeno se manifestará inicialmente a través de precipitaciones en forma de lluvia y aguanieve. Asimismo, las condiciones meteorológicas actuales en la ciudad de Ushuaia reflejan temperaturas de -3°C con una probabilidad de precipitaciones del 100% y visibilidad reducida a menos de un kilómetro.

Las velocidades del viento registradas en la capital fueguina alcanzan los 30 kilómetros por hora, lo que incrementa la sensación térmica de frío extremo. Las autoridades viales de la provincia recomendaron circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 3 debido a la formación de escarcha y la acumulación de nieve sobre la calzada.

El pronóstico extendido para ambas regiones muestra comportamientos disímiles para los próximos días. Mientras que en Misiones se esperan lluvias ligeras y marcas térmicas de hasta 22°C para el inicio de julio, las proyecciones en Tierra del Fuego sostienen la persistencia de nevadas débiles y temperaturas que rozarán los -2°C de mínima de manera constante.