Una masa de aire antártico avanza sobre el país y descartan nieve en Buenos Aires

El ingreso de una masa de aire de origen antártico provocará un descenso térmico excepcional en gran parte de la Argentina a partir de esta semana, según los reportes meteorológicos oficiales. El fenómeno, originado en el interior del continente blanco, generará las jornadas más frías de este invierno con heladas generalizadas en diversas provincias.

La irrupción comenzó a expandirse sobre el extremo sur de Sudamérica y avanzará de forma escalonada hacia el centro y norte del territorio nacional durante los primeros días de julio.

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El meteorólogo Christian Garavaglia, redactor jefe de Meteored Argentina, señaló en declaraciones a ese medio que no se trata de una típica ola polar. La atmósfera seca, densa y estable que arrastra este sistema conserva su frío extremo original por la circulación atmosférica directa desde altas latitudes, sin atemperarse en el océano.

Los primeros efectos se concentran en la Patagonia, donde ya rigen alertas por fuertes vientos con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y nevadas intensas en Tierra del Fuego.

Las nevadas más intensas en el llano se concentrarán en el sur mendocino

El ingreso de un anticiclón posfrontal profundizará las heladas severas en el sur argentino, con marcas térmicas extremas que oscilarán entre los 10 y 15 grados bajo cero de temperatura real en el centro-oeste de esa región.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la expectativa por posibles nevadas quedó completamente descartada por los especialistas. El pronóstico señala que el termómetro llegará a una mínima de 2 grados centígrados, alejando la posibilidad de repetir el histórico fenómeno blanco en la Capital Federal.

El pronóstico de Christian Garavaglia para el interior del país

Sin embargo, el sur de la provincia de Buenos Aires sí presentará condiciones para registrar chaparrones de nieve aislados hacia la noche del miércoles, con algunas nevadas débiles previstas para el sudeste bonaerense.

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El pico de este evento meteorológico se registrará entre el jueves 2 y el viernes 3 de julio, cuando los amaneceres muestren temperaturas de hasta 10 grados por debajo de los valores habituales para esta época del año en una franja grande del territorio nacional.

Las nevadas más intensas en el llano se concentrarán en el sur mendocino, afectando principalmente a San Rafael y sus alrededores, mientras que se esperan fenómenos aislados en la precordillera del NOA y las serranías de San Luis y Córdoba.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia de nivel amarillo por frío extremo para provincias centrales como Córdoba, Entre Ríos, San Luis, Mendoza y La Rioja.

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Las autoridades sanitarias advirtieron que este nivel de temperaturas puede resultar peligroso para la salud, especialmente para los grupos de riesgo integrados por niños, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Las condiciones extremas comenzarán a ceder de manera paulatina a partir del próximo fin de semana, cuando la masa de aire frío comience a retirarse y las marcas térmicas retornen a los parámetros normales del invierno austral.