Una masa de aire de origen polar avanza de forma sostenida sobre el centro del territorio nacional, consolidando condiciones de invierno estricto en toda la región metropolitana. La estabilidad atmosférica dominará la jornada, pero el enfriamiento se acentuará con el correr de las horas debido a la rotación de la circulación general.

De acuerdo con los datos oficiales actualizados, el fenómeno principal estará marcado por la persistencia de cielos mayormente despejados a parcialmente nublados y una fuerte caída en los registros térmicos. Las autoridades viales y de salud recomiendan precaución ante la persistencia de baja sensación térmica en las primeras horas productivas.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy miércoles 1 de julio

Para la Ciudad de Buenos Aires, el organismo oficial prevé una temperatura máxima de 12°C y una mínima de 5°C, marcas que reflejan el retroceso de los valores térmicos habituales. Los vientos predominantes se establecerán del sector sur con una velocidad media de entre 21 y 22 km/h hacia la tarde-noche, lo que incrementará la percepción de frío generalizada.

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Clima miércoles 1 de julio

La humedad promedio se ubicará en el 88%, presentándose una visibilidad regular en áreas suburbanas durante el amanecer debido a bancos de niebla localizados. No se anticipan precipitaciones para ninguna de las franjas horarias del día, descartando la ocurrencia de lluvias aisladas sobre el tejido urbano porteño.

En el conurbano bonaerense, las condiciones geográficas acentuarán las bajas temperaturas, especialmente en los municipios de la zona sur y oeste. En localidades como Esteban Echeverría, el termómetro descenderá hasta una mínima de 3°C en las primeras horas, con una máxima estimada que apenas alcanzará los 12°C.

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El viento en el cordón suburbano se mantendrá leve del sector sur a unos 16 km/h, manteniendo un escenario de alta estabilidad meteorológica pero de ambiente muy frío. La nubosidad tenderá a disminuir paulatinamente, dejando un cielo mayormente despejado hacia el cierre de la jornada laboral.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de alerta amarilla por vientos intensos para la provincia de La Pampa. El área de cobertura registrará ráfagas del sector sur que podrían alcanzar velocidades de entre 25 y 40 km/h, con picos máximos estimados de hasta 65 km/h en sectores del oeste pampeano.

Una masa de aire de origen polar avanza de forma sostenida sobre el centro del territorio nacional

Asimismo, se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas fuertes diversos sectores del noreste argentino, afectando directamente a las provincias de Corrientes, Formosa y Misiones. En estas regiones se prevé una fuerte actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

En el resto de la provincia de Buenos Aires, las localidades costeras como Mar del Plata y Miramar registrarán condiciones de inestabilidad marítima y bajas marcas térmicas con máximas de 7°C a 8°C. En estas áreas de la costa atlántica se esperan vientos moderados del sur de hasta 31 km/h y una probabilidad de lluvias débiles de entre el 10% y 40% hacia el final de la jornada.

Subtítulo: Pronóstico extendido y tendencia semanal

El análisis de los modelos numéricos de mediano plazo confirma que el bloqueo de alta presión instalado en el Pacífico sur continuará inyectando aire de características polares. Este panorama mantendrá un descenso térmico escalonado y continuo sobre toda la franja central del país durante las próximas 48 horas.

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Los especialistas anticipan que la masa de aire frío se consolidará hacia el cierre de la semana laboral, proyectando que el próximo viernes se convierta en la jornada más fría de todo el año 2026. Para ese día se prevén valores de 1°C de mínima en el centro urbano y marcas bajo cero en áreas rurales del Gran Buenos Aires.

Las condiciones de estabilidad con escasa cobertura nubosa se mantendrán vigentes de cara al próximo fin de semana, limitando la probabilidad de lluvias pero garantizando heladas meteorológicas generalizadas. La circulación de los vientos rotará levemente al sector oeste de forma temporaria, sin modificar el patrón invernal instalado.