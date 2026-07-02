Ola polar en Argentina: la masa de aire antártica se estaciona y el frío extremo durará hasta el inicio de la próxima semana

Una intensa masa de aire polar continuará dominando gran parte de Argentina durante los próximos días, manteniendo temperaturas muy por debajo de los valores normales, heladas generalizadas y escasas precipitaciones sobre la mayor parte del territorio nacional. El fenómeno, que afecta a diversas regiones productivas, se extenderá de manera sostenida en el inicio de este mes.

De acuerdo con un informe técnico publicado por Meteored, la persistencia de esta masa de aire de origen antártico consolidará temperaturas excepcionalmente bajas en la mayor parte del territorio. Este escenario meteorológico generará registros térmicos marcadamente inferiores a los habituales para el comienzo de julio.

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Los datos procesados por el modelo meteorológico europeo ECMWF muestran anomalías térmicas negativas muy marcadas, especialmente entre el centro y el norte argentino. En estas zonas geográficas, las temperaturas se ubicarán entre 6 °C y 10 °C por debajo de los valores climatológicos históricos para esta época del año.

Esta previsión de frío extremo favorece la ocurrencia de heladas fuertes y, en algunos sectores específicos, muy fuertes. La situación meteorológica, que ya provocó marcas térmicas sumamente bajas en el sector patagónico, continuará generando heladas intensas en distintos puntos del país.

El impacto de las heladas y la duración del frío extremo

Los pronósticos oficiales indican que el núcleo de aire frío permanecerá prácticamente estacionario sobre gran parte del territorio argentino hasta los primeros días de la próxima semana. De este modo, cada amanecer continuará presentando temperaturas mínimas muy bajas, especialmente bajo condiciones de cielo despejado y vientos débiles.

Esta previsión de frío extremo favorece la ocurrencia de heladas fuerte

Las proyecciones del modelo de referencia señalan que el extenso dominio de valores negativos abarcará desde el norte de la Patagonia hasta el extremo norte argentino. Las provincias de Córdoba, San Luis, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Formosa y Corrientes esperan desvíos de hasta 10 °C por debajo de los parámetros normales.

Para el sector agropecuario, según advierte el análisis de Meteored firmado por el meteorólogo Leonardo De Benedictis, esta persistencia del frío representa un factor de especial importancia. La repetición de heladas durante varias jornadas consecutivas incrementa el impacto sobre cultivos sensibles, pasturas y sistemas ganaderos de la región central.

La persistencia del fenómeno también favorecerá la congelación superficial del suelo en algunas provincias del centro del país. El riesgo se acrecienta para la actividad agropecuaria debido a la continuidad del fenómeno meteorológico sin tregua térmica durante el día.

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Mientras el frío extremo domina el escenario nacional, las precipitaciones continuarán siendo escasas sobre la mayor parte del territorio. Los acumulados previstos hasta el próximo martes muestran valores inferiores a los 5 milímetros en amplias regiones de la zona central, la región Pampeana y gran parte del norte.

Las excepciones más importantes de lluvias se concentrarán sobre el extremo norte del país, especialmente en sectores de Salta, Jujuy y Tucumán. En estas localidades, el ingreso de humedad asociado a la circulación del este permitirá acumulados de 10 a 20 milímetros de manera localizada.

También podrían registrarse precipitaciones débiles sobre la costa atlántica del sudeste bonaerense, con acumulados estimados entre 10 y 15 milímetros. En contraste, los mayores volúmenes de lluvia se observarán fuera del territorio argentino, principalmente sobre el sur de Brasil, donde se proyectan acumulados superiores a los 50 milímetros.