En “QR!” advirtieron: “Perder la CNEA es perder soberanía” y denunciaron un plan de desguace tras los despidos

La situación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) volvió a quedar en el centro de la discusión pública. En el programa “QR!”, que conduce Pablo Caruso por Canal E, la delegada general de la junta interna de ATE, Carolina Acuña, denunció que los despidos en el organismo forman parte de un proceso de "desguace" que pone en riesgo proyectos estratégicos para el país. Además, confirmó que los gremios mantendrán una reunión con el presidente de la CNEA para intentar revertir las cesantías.

La dirigente explicó que el encuentro con las autoridades fue conseguido después de varios meses de reclamos y de una movilización que se intensificó tras conocerse las desvinculaciones. "Hace seis meses que pedimos una reunión y nunca tuvimos respuesta. Recién después de los despidos nos confirmaron un encuentro", sostuvo.

Una reunión que llegó después de seis meses de reclamos

Acuña contó que los gremios venían solicitando una audiencia desde que asumió la actual conducción del organismo. Según explicó, durante ese tiempo también reclamaron por la falta de presupuesto, el deterioro salarial y las dificultades para sostener distintas áreas de trabajo.

La situación cambió de manera abrupta cuando comenzaron a notificarse las cesantías. "Mientras íbamos hacia la sede central nos empezaron a llegar mensajes de compañeros avisando que desde el día siguiente ya no trabajaban más. Ahí comenzó la movilización", relató.

Después de dos días de protestas, finalmente fueron convocados a una reunión con el titular de la CNEA. El objetivo, aseguró, será abrir una mesa de negociación para discutir la reincorporación de los trabajadores despedidos.

Durante la entrevista, la delegada cuestionó la explicación oficial, que sostuvo que los despidos no alcanzaron a personal científico estratégico y que la mayoría de los afectados cumplía funciones administrativas.

Para Acuña, ese argumento desconoce el funcionamiento cotidiano del organismo. "No alcanza con que queden los investigadores. Un organismo de estas características necesita técnicos, administrativos, personal especializado y trabajadores con años de experiencia", afirmó.

Como ejemplo, mencionó el caso de Paula Lerete, la trabajadora que operaba un microscopio electrónico de barrido utilizado para investigaciones en metalurgia y biología. También señaló que fue despedido un subgerente de una de las regionales vinculadas al área minera y otros empleados con más de diez años de trayectoria.

"Hay personas que llevan más de una década trabajando en la Comisión. Fueron pasando por distintas modalidades de contratación, pero eso no significa que sean trabajadores nuevos", explicó.

La advertencia sobre el futuro del desarrollo nuclear

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Acuña alertó sobre las consecuencias que, según su visión, tendrán las desvinculaciones.

"Argentina tiene 76 años de desarrollo nuclear. Todo ese conocimiento está en sus trabajadores. Si esa experiencia se pierde, recuperarla puede llevar décadas", afirmó.

También sostuvo que el ajuste no solo afecta puestos de trabajo, sino proyectos considerados estratégicos. Entre ellos mencionó el reactor RA-10, que permitirá ampliar la producción de radioisótopos utilizados para diagnósticos y tratamientos contra el cáncer, además de aumentar las exportaciones.

Según explicó, el reactor no solo abastecerá la demanda nacional, sino que permitirá vender esos insumos a otros países de la región, generando ingresos para la Argentina.

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Durante la charla, Acuña recordó un episodio ocurrido durante una visita internacional al reactor RA-10 que, según dijo, refleja la importancia del desarrollo nuclear argentino.

La dirigente contó que una funcionaria británica recorrió las instalaciones y, al finalizar la visita, expresó: "Ustedes no pueden tener esto".

Para la representante sindical, aquella frase reflejó el nivel tecnológico alcanzado por el país y la relevancia internacional que tiene el sector nuclear argentino.

Denuncian pérdida de soberanía

Sobre el final de la entrevista, Acuña aseguró que las consecuencias del ajuste trascienden el plano laboral.

"No quiero quedarme solo en la defensa de los puestos de trabajo. También hay que defender la Comisión porque perderla es perder soberanía", afirmó.

La dirigente recordó que la CNEA participa en proyectos vinculados a la producción de energía, el desarrollo de tecnología médica, la investigación científica y la industria satelital.

En ese contexto, pidió que los gremios del sector científico y tecnológico unifiquen los reclamos y convoquen a un paro general de los trabajadores estatales. Según sostuvo, las medidas de ajuste también alcanzan al CONICET y al INTI.

"Todo lo que se construyó durante décadas nos puso en un lugar muy importante a nivel mundial. Si eso se pierde, recuperarlo llevará muchísimo tiempo", concluyó.

LB