Del 2 al 4 de junio, Estados Unidos y Argentina desarrollan en Buenos Aires un taller regional sobre tecnología de energía nuclear, tratándose de la 4° Edición Anual del Taller Regional FIRST para América Latina y el Caribe con el apoyo de Asuntos Globales de Canadá (Global Affairs Canada).

El encuentro está siendo llevado adelante por el Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST, por sus siglas en inglés), Estados Unidos y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina.

El Gobierno compartió los nuevos Lineamientos de Política Nuclear: "Una nueva era para la Argentina"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El objetivo del Taller Regional FIRST es promover la seguridad energética mundial a través de la innovación de la industria nuclear y el programa trabaja con países que se encuentran explorando su potencial en energía nuclear, incluido el uso de reactores modulares pequeños (SMR, por sus siglas en inglés) para satisfacer sus necesidades energéticas empleando los más altos estándares de seguridad nuclear, protección física y no proliferación.

Hasta el momento, participantes de Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Paraguay, Perú y República Dominicana, junto a otros socios colaboradores de FIRST como Argentina, Canadá, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, participaron en debates sobre aplicaciones no eléctricas de los SMR, selección de tecnologías, perspectivas regionales sobre la energía nuclear con fines civiles y el despliegue responsable de SMR.

"Estados Unidos lidera el desarrollo de tecnología nuclear avanzada, y la asociación con Argentina genera empleo, inversión y nuevas oportunidades para ambos países. Juntos estamos demostrando que las Américas pueden ofrecer las soluciones nucleares que nuestro hemisferio necesita", indicó el embajador estadounidense Peter Lamelas.

Desde su lugar, el secretario de Estado adjunto Dr. Christopher Yeaw añadió: "Las tecnologías de energía nuclear de Estados Unidos y de nuestros socios presentes siguen siendo las más seguras y avanzadas del mundo. Por eso creemos que somos el aliado de preferencia para los países que buscan ampliar sus programas nucleares civiles".

"Argentina cuenta con más de setenta años de experiencia en el uso pacífico de la energía nuclear y nos enorgullece compartir ese conocimiento con nuestros socios de toda la región", destacó por su parte Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de Argentina.

En sus declaraciones, el funcionario argentino agregó: "Este taller refleja nuestro compromiso de trabajar junto a Estados Unidos y nuestros aliados para promover tecnologías nucleares seguras, protegidas y responsables que impulsen el desarrollo y la seguridad energética en todo el continente americano".

De redactor de Karina a secretario de Asuntos Nucleares: quién es Federico Ramos Nápoli, hombre de confianza de Santiago Caputo

"La realización de este evento en Argentina, coorganizado con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), pone de relieve más de siete décadas de desarrollo nuclear nacional y el reconocimiento internacional de las capacidades del país para apoyar a la región en el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR)", sumó Martín Porro, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina.

En este contexto, el titular de la CNEA señaló: "La experiencia de la CNEA en gestión de proyectos, servicios de ingeniería y formación de recursos humanos especializados constituye un activo estratégico para respaldar los programas nucleares emergentes en América Latina".

El objetivo de las iniciativas impulsadas por FIRST es el de apoyar programas de reactores desarrollados de manera responsable, de modo que se permita generar empleo y fortalecer la seguridad global mediante tecnologías avanzadas de energía nuclear.

AS/fl