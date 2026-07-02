Ola polar en Mendoza: suspendieron las clases presenciales en todos los turnos por el frío extremo y las nevadas

Las condiciones meteorológicas extremas que azotan a la región de Cuyo obligaron a las autoridades educativas a tomar medidas drásticas para resguardar la seguridad de las comunidades escolares. La Dirección General de Escuelas (DGE) dictaminó la suspensión total de las clases presenciales para los turnos mañana, tarde, vespertino y noche de este jueves 2 de julio en todos los niveles y modalidades del territorio provincial.

Las intensas nevadas, lluvias, ráfagas de viento y temperaturas bajo cero congelaron la normalidad de la jornada y encendieron las alarmas logísticas en los accesos viales.

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Alerta de Defensa Civil y la continuidad en la virtualidad

La determinación del gobierno escolar se adoptó luego de recibir las recomendaciones técnicas de la Dirección de Defensa Civil, organismo que advirtió sobre la peligrosidad que genera la intransitabilidad de los caminos de acceso a los distintos establecimientos educativos debido a la acumulación de nieve y hielo.

A pesar de que las puertas de las escuelas permanecerán cerradas, desde la DGE aclararon de forma taxativa que la actividad pedagógica no se interrumpirá, sino que deberá continuar desarrollándose de manera remota a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza.

El panorama climático adverso no parece dar tregua en el corto plazo, ya que los pronósticos oficiales anticipan que la masa de aire polar se asentará con fuerza y continuará afectando a toda la provincia durante el fin de semana. Esto mantiene en vilo a las autoridades de los diferentes departamentos, quienes evalúan de forma constante el estado de las rutas y los servicios básicos ante el congelamiento de cañerías y las dificultades de calefacción en las aulas.

Adhesión universitaria y cambios en los exámenes

El impacto del temporal también golpeó de lleno al sector de la educación superior, provocando que las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) resolvieran suspender las actividades presenciales en todas sus escuelas dependientes. Esta medida, tomada en consonancia con las directivas de la provincia, afectó el normal funcionamiento académico y administrativo de instituciones tradicionales de la región.

El freno a la presencialidad escolar abarcó al Colegio Universitario Central (CUC), el Departamento de Aplicación Docente (DAD), la Escuela del Magisterio, el Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Martín Zapata y la Escuela de Agricultura.

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Por su parte, la Universidad Maza decidió trasladar sus mesas de exámenes presenciales a la modalidad virtual en todas sus sedes y suspender las actividades del Campus Universitario y del Campo de Deportes, manteniendo únicamente las tareas administrativas esenciales mediante canales remotos.

API / ds