Nieve en Mar del Plata tras 22 años: una de las postales más lindas de la ola de frío

Mar del Plata volvió a teñirse de blanco con una nevada que no se vivía hace 22 años y regala una de las postales más lindas de la ola de frío polar que atraviesa el territorio bonaerense. Desde la primeras horas de la mañana de este jueves, cientos de marplatenses salieron de sus casas para fotografiar un paisaje inusual. La rambla y los parques de la ciudad cubiertos de nieve, imágenes que rápidamente se viralizaron.

Las bajas temperaturas impulsadas por una intensa masa de aire polar, transformaron calles, playas, espacios públicos en un paisaje único y sorprendente para los vecinos de una de las principales ciudades turísticas de nuestro país.

La ola polar dejó postales blancas en distintos puntos del país: dónde ya nevó

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Playa Varese nevada en Mar del Plata

El Torreón del Monje, el Puerto y distintos barrios residenciales de Mar del Plata ofrecieron escenas que rápidamente fueron replicadas por medios nacionales e internacionales.

El fenómeno meteorológico convirtió a la ciudad balnearia en el centro de todas las miradas y rápidamente generó numerosos materiales audiovisuales generados por los usuarios y compartidos en redes sociales. Una mañana de ensueño en “La Feliz”.

La última gran nevada en Mar del Plata

El último episodio data del 10 de julio 2004, en aquella oportunidad había tenido lugar la última gran nevada en la localidad de General Pueyrredón. Cuando una intensa irrupción de aire antártico permitió que la localidad costera despertará cubierta de blanco.

Desde entonces solo se habían registrado episodios aislados de agua nieve o precipitaciones muy débiles que no llegaron a generar acumulación significativa.

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La nieve volvió a convertir a Mar del Plata en uno de los principales focos de atención del país. Después de 22 años, la ciudad balnearia ofreció una imagen que quedará en la memoria de miles de personas

Mar del Plata amaneció con una mínima de 3 grados bajo cero

El Servicio Meteorológico informó que la ciudad de Mar del Plata registró una temperatura mínima de -3 °C, uno de los valores más bajos de los últimos inviernos y una condición determinante para que se produjera la esperada nevada.

Durante las primeras horas del día, los copos comenzaron a observarse en distintos sectores del partido de General Pueyrredón. En algunos barrios la nieve cayó con mayor intensidad, mientras que en otros se mezcló con agua nieve debido a las variaciones de temperatura.

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Nevada histórica este jueves en Mar del Plata

¿Por qué nevó en Mar del Plata?

Aunque Mar del Plata posee un clima templado oceánico, existen situaciones meteorológicas excepcionales que permiten la formación de nieve.

Para que esto ocurra deben coincidir varios factores:

- Temperaturas cercanas o inferiores a los 0 °C tanto en superficie como en distintos niveles de la atmósfera.

- Ingreso de una masa de aire polar muy intensa.

- Humedad suficiente para generar precipitaciones.

- Condiciones atmosféricas que permitan que los copos lleguen al suelo sin derretirse

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Las bajas temperaturas también favorecieron la formación de escarcha sobre vehículos, veredas y parques, generando un paisaje completamente diferente al habitual para una ciudad identificada principalmente con el verano y las playas.

PM