Ola polar: llegó el frío, ¿qué se espera para los próximos días?

Y el frío no solo que sigue, sino que en las próximas horas serán aún con temperaturas más bajas en todo el país.

El frío va a seguir, el pronóstico extendido para los próximos días en Capital Federal y Gran Buenos Aires, se espera alguna posibilidad de lluvias, pero no muy intensas. No obstante, para el domingo, se espera que la temperatura descienda.

Por su parte, la región pampeana, el campo está en alerta ante esta situación. Es que se esperan nevadas en las sierras de Córdoba, en San Luis y en la Cordillera.

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La preocupación en lo climático está ligada en gran medida a lo que puede ocurrir con el fenómeno de "El Niño", los sistemas meteorológicos a nivel regional hablan que Sudamérica va a estar afectada con esto que genera grandes de lluvias, después de la primavera.