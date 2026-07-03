La Corte Suprema de Estados Unidos frena el decreto migratorio de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos puso un freno a una de las principales iniciativas migratorias impulsadas por Donald Trump al declarar inconstitucional el decreto que buscaba restringir la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados o con residencia temporal.

"La Corte Suprema falló en contra del decreto de Trump. Por lo tanto, se mantiene el criterio de ciudadanía por nacimiento y se frustra una de las iniciativas importantes de Trump", explicó Lucas Luchilo, profesor de Historia Latinoamericana y Ciencias Políticas. El especialista recordó que la medida presidencial pretendía impedir que los recién nacidos obtuvieran la ciudadanía estadounidense cuando sus padres no contaran con un estatus migratorio permanente.

Según detalló, la decisión judicial se fundamenta en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, vigente desde el siglo XIX, que establece el principio del jus soli, es decir, el derecho a la ciudadanía por el lugar de nacimiento. "Este decreto contradecía una larga tradición migratoria estadounidense basada en lo que se llama el 'jus soli', el derecho del suelo", sostuvo.

La ciudadanía por nacimiento sigue vigente

Luchilo explicó que el fallo tiene alcance general y representa un límite institucional a las facultades del Poder Ejecutivo en materia migratoria. "Es definitivo porque es la Corte Suprema", remarcó, al tiempo que señaló que el tribunal consideró que la iniciativa presidencial era incompatible con la Constitución y no simplemente una cuestión de ausencia de legislación.

El analista aclaró además que tener un hijo nacido en Estados Unidos no garantiza automáticamente la residencia legal de los padres. "La deportación no la evita el tener un hijo nacido en los Estados Unidos, ciudadano estadounidense", afirmó, aunque reconoció que esa situación puede convertirse en un elemento favorable dentro de un proceso judicial migratorio.

Una política migratoria con menor exposición

Durante la entrevista, Luchilo también analizó la evolución de la política migratoria de Trump. Si bien destacó que el Gobierno logró reducir el ingreso irregular de migrantes mediante acuerdos con México, sostuvo que en los últimos meses disminuyó la intensidad pública de esa estrategia.

"No es que se haya convertido en una política más blanda, pero han tratado de evitar estar en la primera página de los diarios", indicó. Según explicó, la cercanía del proceso electoral llevó a la administración republicana a moderar la exposición de las medidas más controvertidas, teniendo en cuenta que una parte importante de la sociedad estadounidense rechaza las posiciones más extremas en materia migratoria.