Durante las últimas horas, Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania en el que utilizó un total de 496 drones y 74 misiles, entre ellos 24 balísticos. Como consecuencia, se registraron al menos 13 muertos y decenas de heridos.

Las fuerzas rusas lanzaron el ataque contra Kiev, la capital ucraniana, durante la madrugada de este jueves 2 de julio. Desde su lugar, las autoridades locales confirmaron la ofensiva "a gran escala", indicando la cantidad de muertos, heridos y los daños materiales en edificios residenciales y otras estructuras civiles.

"Una vez más, el enemigo apunta deliberadamente a zonas residenciales y mata civiles", advirtió a través de Telegram el jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkatchenko, quien precisó que de los 28 puntos afectados se encontraban "principalmente edificios residenciales e infraestructuras civiles".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En paralelo, el alcalde del blanco del ataque, Vitali Klitschko, remarcó que los bombardeos dañaron un edificio que albergaba una estación de ambulancias en el centro de la capital ucraniana y profundizó: "Cinco profesionales de la salud resultaron heridos (...). Uno de ellos, un paramédico, se encuentra en estado crítico".

La Justicia de Mónaco investiga el ataque a un oligarca ucraniano como un "ajuste de cuentas" mafioso

Klitschko también declaró un día de luto en Kiev para este viernes "en memoria de las víctimas del ataque más masivo del enemigo contra la capital" y amplió: "Ese día, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales. También se recomienda arriar las banderas estatales en edificios públicos y privados".

"Kiev sobrevivió a otra noche de terror", aseveraron las autoridades del ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, desde donde también advirtieron que "se necesitan decisiones sobre sistemas de defensa aérea y misiles para Ucrania ahora mismo, no después", como así también "decisiones para aumentar la presión de las sanciones sobre Rusia".

Poco antes del ataque en Kiev, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había anunciado desde Irlanda que regresaría de inmediato a la capital ya que había sido informado de que Rusia estaba preparando una ofensiva "a gran escala". Al mismo tiempo, le pidió a la población que no ignorara las alarmas antiaéreas y refugiarse cuando escucharan las sirenas.

Durante el ataque ruso resonaron explosiones de los ataques y las interceptaciones por parte de las defensas aéreas ucranianas en toda la ciudad. Según se reportó luego, la Fuerza Aérea ucraniana logró derribar 476 drones y 48 misiles rusos de los 496 drones y 74 misiles lanzados.

AS.