Mientras por el momento aguarda una definición sobre su situación procesal en una quinta de San Vicente, provincia de Buenos Aires, Konstantin Rudnev eligió salir a dar su versión de los hechos. El hombre ruso de 59 años, acusado de liderar una red internacional de trata de personas y narcotráfico bajo la fachada de centros de yoga y espiritualidad, difundió mensajes en redes sociales en los que intenta correrse del rol de jefe de una secta coercitiva para presentarse como un perseguido político: "Pasé más de 12 años en cárceles rusas por oponerme públicamente al régimen de Putin y a la guerra". Pero por ahora su situación es complicada: la Cámara Federal de Casación revocó la prisión domiciliaria que había obtenido al considerar que continúa existiendo riesgo de fuga.

"Ahora en Argentina el juez revocó mi arresto domiciliario y quieren enviarme de nuevo a la cárcel. Escuchen mi mensaje", dijo y agregó: "Yo, Konstantin Rudnev, quiero hablarles a la gente de todo el mundo sobre una gran ilusión que existe en nuestra sociedad actual: la democracia. ¿Realmente el pueblo es quien manda?".

También cuestionó el sistema penitenciario: "Las cárceles son un rudimento de la sociedad, las cárceles deben ser abolidas, ni una sola persona estando en la cárcel se hizo mejor". Konstantin Rudnev fue a la cárcel luego de que médicos de un hospital denunciaron que una embarazada rusa era sometida y controlada por el grupo.

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La estrategia pública coincidió con su intento de evitar el regreso a una cárcel común. Sin embargo, los jueces Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Carlos Mahiques resolvieron revocar el beneficio de la prisión domiciliaria y ordenaron su traslado inmediato a una cárcel común; el imputado seguirá alojado allí, hasta el 25 de junio que se realizará una evaluación médica para analizar su estado de salud y determinar si puede estar en un penal o si necesita tratamiento ambulatorio.

En su voto, el juez Yacobucci sostuvo: “Lejos de ser una causa exclusivamente vinculada a trata de personas, el cuadro investigativo comprende delitos graves de distinta naturaleza -tráfico de estupefacientes agravado, falsedad ideológica, delito migratorio y delitos vinculados a la alteración del estado civil de un menor de 10 años-”.

También señaló que Rudnev "se ausentó voluntariamente a todas y cada una de las audiencias celebradas en el proceso, incluso aquellas en las que se trató su propia prisión preventiva” y que “no puede obviarse la actitud sistemática de negativa a ser examinado por médicos de la unidad penitenciaria, de hospitales extramuro e incluso del Cuerpo Médico Forense, pese a invocar cuestiones de salud como argumento central para obtener la prisión domiciliaria”.

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Por su parte, Borinsky agregó que “en el pronunciamiento criticado, tampoco se ha valorado en su justa dimensión que el imputado carece de arraigo suficiente en el país, posee antecedentes de desplazamientos internacionales, importantes recursos económicos y se encuentra vinculado, según la hipótesis acusatoria, a una estructura de alcance transnacional; circunstancias todas que, valoradas de manera conjunta, permiten concluir que el riesgo de fuga se mantiene plenamente vigente”.

Mientras tanto, el abusador sexual todavía cumple prisión domiciliaria en una quinta de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires. El fiscal Fernando Arrigo impugnó la medida advirtiendo sobre el "riesgo de fuga" y la "ineficacia del monitoreo electrónico en una zona con señal de internet deficiente".

Ashram Shambala, la secta rusa que recaló en Bariloche

La organización se llamaba Ashram Shambala. Fue fundada por Rudnev en 1989 en Siberia y prohibida en Rusia en 2014. El líder ya había cumplido una condena de 11 años en su país por abuso sexual y venta de drogas antes de escapar hacia Montenegro y, finalmente, recalar en Bariloche en 2021.

Según la acusación, allanaron las propiedades que alquilaba y encontraron ventanas tapadas, colchones en el piso de salones comunes, ropa erótica y pelucas. La caída de la secta comenzó en marzo de 2025 en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche. Una joven rusa de 22 años ingresó para dar a luz, pero los médicos notaron que no tenía autonomía: dos mujeres hablaban por ella y no le permitían interactuar con el personal.

Una imagen de Konsntatin Rudnev

“La chica no tenía autonomía. Todo el tiempo decidían ellas y no la dejaban hablar”, relató Angélica Calfín, responsable del Programa de Asistencia a las Víctimas de Trata. La hipótesis principal es que el detenido buscaba obtener la nacionalidad argentina inscribiendo al recién nacido como su hijo, para luego expandir sus operaciones hacia Brasil.

La justicia prorrogó la investigación contra el "Gurú" y otros 20 imputados hasta abril de 2027 debido a los enormes obstáculos técnicos y diplomáticos. Ahora, los peritos se enfrentan un desafío: existen 8 terabytes de información cifrada que el Estado argentino aún no ha podido desencriptar, sumados a otros 4 terabytes de datos en computadoras secuestradas. Además, se deben coordinar testimonios en Rusia, Indonesia y Alemania, lo que requiere mecanismos de cooperación internacional.

Rudnev intentó suicidarse cortándose el cuello con una hoja de afeitar que escondía en su billetera, cuando fue detenido en el aeropuerto de Bariloche en 2025. Para los jueces de Casación, este antecedente, sumado a sus recursos económicos y la falta de arraigo en el país, confirman que el riesgo de que intente escapar sigue vigente.

RM/LT