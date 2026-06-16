La Justicia advirtió a Cristina Kirchner que nuevos incumplimientos pueden revocar su prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal que condenó a Cristina Kirchner a 6 años de prisión le advirtió que deberá abstenerse de realizar conductas que puedan implicar el incumplimiento de las condiciones de su prisión domiciliaria en San José 1111. La intimación se produjo luego de que durante el fin de semana se desplegara una bandera entre su balcón y el de un edificio lindero con la leyenda "De San José 1111 a la Rosada", mientras la expresidenta saludaba a sus seguidores.

En una resolución firmada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, el tribunal dispuso: “Intímase a Fernández de Kirchner que en lo sucesivo se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones” de la prisión domiciliaria, “bajo apercibimiento de ley en caso de verificarse nuevos incumplimientos”. El artículo 34 de la ley 24.660 prevé que el beneficio puede ser revocado si el condenado quebranta injustificadamente las obligaciones impuestas.

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