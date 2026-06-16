Suecia: condenaron a un hombre a cuatro años de prisión por prostituir a su esposa con unos 120 hombres

Este martes, un hombre de 61 años fue condenado en Suecia a cuatro años y cinco meses de prisión por haber "explotado sin piedad" a su esposa, obligándola durante tres años a mantener relaciones sexuales pagadas con un centenar de hombres, según detalló AFP.

La sentencia fue dictada por un tribunal sueco que declaró al acusado culpable de proxenetismo agravado, intento de violación, agresión, amenazas y un delito menor de drogas. Según detalló la corte, la fiscalía identificó a unos 120 hombres que pagaron por abusar de su esposa.

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"El tribunal de distrito determinó que el hombre introdujo a su esposa en la prostitución y gestionó la mayor parte de la operación", indicó la justicia sobre el caso que conmocionó a Suecia, la cual no castiga a quienes ofrecen servicios sexuales, pero sí el pago por los mismos o la prostitución de terceros.

Según detalló la fiscal Ida Annerstedt a AFP, el juicio inició en abril, cuando la víctima tenía un "miedo profundo" hacia su marido, quien la amenazaba con "liberar al monstruo" en caso de ser desobedecido. En un principio, la Fiscalía solicitó una pena de 10 años pero la condena fue menor.

El juicio del caso se desarrolló entre el 10 de abril y el 26 de mayo de 2026, en un tribunal de Härnösand, al norte de Suecia, y recordó al caso de la francesa Giséle Pelicot, cuyo marido fue condenado por drogarla y permitir que decenas de hombres la violaran mientras estaba inconsciente.

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En la acusación se mencionó que el hombre publicaba avisos en internet donde ofrecía a su esposa, organizaba los encuentros y vigilaba a la mujer, quien era obligada a realizar diversos actos sexuales, incluso en línea, para atraer a más clientes.

El acusado también enfrentaba ocho cargos de violación, aunque el tribunal los desestimó argumentando que no estaba claro si la participación de la mujer había sido voluntaria en siete de los casos, mientras que en otro no se pudo determinar qué hechos ocurrieron.

AS.