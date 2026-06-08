Este lunes comenzó el juicio contra Emilio Salim Abosalech, el expolicía bonaerense acusado de haber abusado de al menos tres mujeres, entre ellas dos exparejas y la novia de un amigo, en la ciudad de Mar del Plata. El exintegrante de la fuerza de seguridad provincial, quien también fue señalado de supuestamente haber drogado a dos de las víctimas, es juzgado por un jurado popular.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 y se prevé que concluya este miércoles 10 de junio. Abosalech llega imputado por "abuso sexual con acceso carnal" contra una de las víctimas, una calificación similar pero agravada por su condición de miembro de la fuerza de seguridad contra una segunda, y otra por abuso con acceso carnal en "grado de tentativa" contra una tercera.

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El jurado popular deberá determinar si el acusado es responsable o no de los hechos atribuidos por la Fiscalía y luego el juez Juan Sueyro -que presidirá el debate- definirá si le corresponde o no una pena y, en caso afirmativo, la cantidad de tiempo y de qué manera la cumplirá. La instrucción estuvo a cargo del ya retirado fiscal Alejandro Pellegrinelli, y en esta instancia será sostenida por su colega Fernando Berlingeri.

Según la acusación, el exoficial de la policía de la Provincia de Buenos Aires habría tenido un "patrón de conducta basado en el control, la intimidación, el aprovechamiento de vínculos personales" y, en uno de los casos, suministró una medicación para reducir la capacidad de reacción de una de las denunciantes y aprovecharse de su estado de indefensión.

En este juicio se tendrán en cuenta tres hechos centrales que habrían ocurrido entre 2016 y 2022. El más reciente se trata de una denuncia que presentó Paula Segurotti, expareja de Abosalech y con quien tiene tres hijos. La mujer explicó que durante varios años padeció violencia psicológica, hostigamiento y una noche el acusado presuntamente la indujo a un estado de somnolencia utilizando clonazepam y la violó.

En aquel episodio, su exnovio le insistió para pasar por su casa y llevarle un postre a sus hijos. El exagente compró dos cuartos de helado, uno para ella y otro para los chicos, y después Paula comenzó a tener sueño. "Desperté en un momento con él encima mío y sin fuerzas para sacarlo. Sentí un líquido en la pierna y me volví a quedar dormida", relató en ese momento en los medios.

Al otro día, cuando se levantó, lo confrontó y le preguntó si la había drogado. “'Sí, perdoname, te puse algo en el helado', me admitió por mensaje”, le habría dicho su ex. La joven también aseguró que tras haber hecho la denuncia recibió presiones de su parte y, a raíz de su caso, se conocieron varios hechos que involucran a Abosalech pero hasta ahora solo dos más llegaron a este juicio.

El movimiento feminista Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), convocó a través de sus redes a marchar frente a los tribunales ubicados en la calle Tucumán 2316 para acompañar a las denunciantes. "Si tocan a una respondemos todas. Ante el juicio que enfrentan varias mujeres por abuso sexual de parte de Emilio Abosalech, las acompañamos y abrazamos en su pedido de justicia", escribieron.

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Otro de los hechos por los que se juzga al expolicía data de octubre de 2016, cuando le habría pedido ayuda a la novia de un amigo para llevar adelante un supuesto operativo con el fin de detener a un vendedor de droga. La mujer tenía que acompañarlo a un bar y, de acuerdo a su declaración, cuando se sentaron en el lugar, pidieron una cerveza y al poco tiempo empezó a sentirse mal.

Luego, recordó que se quedó dormida y que más tarde se despertó en la habitación de un hotel. Allí, Abosalech la ayudó a bañarse y después la llevó a tomar café a una estación de servicio. Cuando llegó a su casa, sintió un fuerte dolor en las muñecas y en la cabeza y confirmó que al parecer había sido abusada. Acorde a la denuncia, estaba desorientada y posteriormente recibió mensajes intimidatorios.

El tercer episodio investigado corresponde a abril de 2021, cuando el acusado se vio con una mujer con la que había mantenido una relación entre 2012 y 2014, tras haberla conocido cuando realizaban un curso. "Cuando no quería tener relaciones con él, me obligaba o me agarraba dormida", declaró la víctima, según consignó Canal 8 de Mar del Plata.

En el expediente se indica que logró entrar a su casa e intentó avanzar contra ella para tener relaciones sexuales, a pesar de su negativa, pero el episodio terminó cuando ella lo golpeó y pudo sacárselo de encima. "Se reía y me decía que no era para tanto", sostuvo en su presentación, donde también relató que supuestamente le escribía y la molestaba cuando se puso en pareja con otra persona.

El año pasado, Segurotti rechazó que Abosalech fuera sometido a un acuerdo por un juicio abreviado y recibiera 12 años de prisión, ya que en el presente juicio tendría una pena en expectativa de hasta 30 años. Durante las próximas tres jornadas declararán testigos y se expondrán pruebas antes para que los 12 ciudadanos que conforman el jurado emitan un veredicto.

FP / EM