Un maestro condenado por abuso sexual infantil en La Rioja se recibió de psicopedagogo en la cárcel. Si bien el Servicio Penitenciario provincial le envió sus felicitaciones por alcanzar el logro académico, se comunicó que no recibirá su matricula y no podrá ejercer para garantizar la protección de niños y adolescentes, según señaló la Agencia Noticias Argentinas.

Walter Denis Pereyra Fincatti fue encontrado culpable de "abuso sexual simple, agravado por ser el encargado de la educación de la víctima y promoción a la corrupción de menores agravado por ser el encargado de la educación de la víctima –dos hechos-, en concurso ideal", hecho por el que fue condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo.

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Durante su estadía en prisión, el hombre decidió estudiar psicopedagogía y, recientemente, el Servicio Penitenciario riojano compartió una foto suya junto a la directora celebrando que había obtenido el título académico con una calificación de 8 en el examen final.

En la imagen se puede ver al maestro condenado junto a la jefa del Servicio Penitenciario Provincial, Analía Tello, mientras ambos sostienen un cartel donde se lee: "Me recibí" y "Soy psicopedagogo", celebrando el logro académico alcanzado dentro del penal.

"Este logro histórico, realizado en un contexto de privación de libertad, consolida el rol social de la Educación Superior Pública como herramienta de inclusión y transformación", expresaron desde el penal que Pereyra Fincatti se convirtió en Licenciado en Psicopedagogía.

Desde la cárcel también indicaron que el proceso "se enmarca en las políticas que el Gobierno de la provincia viene desarrollando para garantizar el acceso a la educación superior en contextos no tradicionales", para así fortalecer el "derecho a estudiar como un pilar esencial para la reinserción social".

En la publicación también se destacó el rol de las licenciadas Monica Bulacio y Rocío Lucero, docentes de la Universidad Nacional de La Rioja, que brindaron el acompañamiento académico y, en referencia al condenado, "le permitieron adaptar la enseñanza a la realidad penitenciaria sin perder calidad".

"Este primer egreso abre el camino. Pone en marcha nuevas experiencias educativas dentro del sistema carcelario provincial. Así, se consolida una política clara: la educación es una herramienta fundamental. Sirve para la inclusión social y para construir un futuro con más oportunidades", sostuvieron desde el penal.

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Desde la cárcel, concluyeron: "Este hecho sienta un precedente institucional y académico para la región. Este caso demuestra que 'la universidad pública puede y debe estar presente allí donde el acceso al conocimiento resulta más desafiante', reafirmando así su función social y su compromiso con una sociedad más justa e igualitaria".

Dada la carrera universitaria elegida por el acusado, la cual está vinculada al estudio, evaluación y acompañamiento de menores en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la publicación no tardó en despertar la indignación entre los usuarios y generó decenas de cuestionamientos y comentarios negativos.

Ante la repercusión del hecho, el Colegio Profesional de Psicopedagogos emitió un comunicado en el que confirmó que el maestro condenado "no podrá matricularse en nuestra institución ni en ninguna otra del país" y procedieron a indicar los requisitos que el licenciado no cumple.

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En el escrito, la entidad precisó que para solicitar la matriculación se deben cumplir los siguientes puntos:

-Presentar el Certificado de Antecedentes Penales.

-Prioridad absoluta y de forma innegociable de la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

-Intervención del Tribunal de Disciplina en casos complejos que se derivan a la comisión de ética para un análisis exhaustivo junto con asesoramiento legal.

En paralelo, se puso en conocimiento de la situación a la Federación Argentina de Psicopedagogos (FAP) y sus colegios integrantes para evaluar implicancias en otras jurisdicciones en coordinación nacional.

En lo que respecta al caso, se conoció que Pereyra Fincatti, entre 2017 y 2018, ejercía como profesor de clases de apoyo de la víctima de 8 años, situación que aprovechó cuando se encontraban a solas en su domicilio particular para llevarlo a la habitación y someterla a tocamientos impúdicos en sus partes íntimas y que ella toque sus genitales.

AS./fl