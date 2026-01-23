Efecto Pelicot en Reino Unido: exconcejal británico confiesa haber drogado y violado a su esposa durante 13 años

En una jornada judicial que conmocionó a la opinión pública británica, Philip Young (49 años), exconcejal del Partido Conservador, confesó haber sometido a su exesposa a un régimen de abusos y violaciones sistemáticas durante más de una década. El caso, que involucra a otros cinco hombres, tomó relevancia internacional tras la decisión de la víctima de renunciar a su anonimato.

Tras ser detenido a finales de diciembre pasado, Young compareció este viernes ante el Tribunal Penal de Winchester. Según el pliego de cargos, el acusado administró sustancias de forma reiterada a su exesposa, Joanne Young (48 años), con el objetivo de "aturdirla o dominarla" para mantener relaciones sexuales no consentidas.

El exfuncionario admitió su culpabilidad en 48 de los 56 delitos imputados, que abarcan un periodo comprendido entre 2010 y 2023. Entre los hechos reconocidos figuran: una veintena de violaciones y agresiones sexuales; actos de voyerismo y el uso de fármacos para anular la voluntad de la víctima.

La conexión con otros agresores

La investigación policial revela que Young no actuó solo. Otros cinco hombres, de edades entre los 31 y 61 años, enfrentan cargos por presuntas violaciones y agresiones contra Joanne. Tres de estos implicados compartieron residencia con el principal acusado en la ciudad de Swindon, al oeste de Londres.

De este grupo de sospechosos, cuatro se declararon "no culpables" y uno permanece a la espera de pronunciarse. Mientras que Philip Young continúa en prisión preventiva, los otros cinco procesados se encuentran bajo libertad bajo fianza, con un juicio programado para el 5 de octubre de 2026.

El "Efecto Pelicot" en el Reino Unido

La decisión de Young de autorizar a la policía a revelar su identidad busca replicar el impacto social de Gisèle Pelicot en Francia. Pelicot se convirtió en un símbolo global al rechazar un juicio a puerta cerrada, exponiendo cómo su esposo la drogaba para que desconocidos la violaran en su hogar.

Joanne asistió a la audiencia acompañada de su hermana y personal de apoyo. Aunque no realizó declaraciones a los medios, su presencia refuerza el mensaje de que "la vergüenza debe cambiar de bando", una consigna que ha resonado en manifestaciones contra la violencia sexual en toda Europa.

Pese a las confesiones, Philip Young negó su responsabilidad en ocho cargos adicionales, entre los que se incluyen la producción de imágenes indecentes de menores y la posesión de pornografía extrema. La jueza Angela Morris será la encargada de determinar la sentencia definitiva por los delitos admitidos en una sesión posterior.

