La FIFA levantó parcialmente el veto y Rusia volverá a competir en un torneo oficial tras cuatro años

La FIFA oficializó que Rusia volverá a participar en una competición internacional bajo su órbita luego de más de cuatro años de suspensión. El anuncio interrumpe el aislamiento deportivo absoluto que pesaba sobre el país euroasiático desde el estallido del conflicto bélico en Ucrania.

La entidad con sede en Zúrich habilitó la reincorporación de los representativos de ese país en certámenes oficiales, lo que constituye un giro drástico en la postura política y administrativa del organismo conducido por el dirigente italo-suizo Gianni Infantino.

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El retorno formalizado por las autoridades del fútbol asociado se materializará durante el mes de octubre, momento en el cual el seleccionado juvenil Sub-15 de Rusia intervendrá en la primera edición de la Copa Mundial y Festival de dicha categoría. El torneo, que revestirá un carácter centralizado y formativo, se disputará en Azerbaiyán entre el 22 y el 31 del mencionado mes.

La sanción que mantenía marginada a la federación rusa se remonta a marzo de 2022, cuando el estallido de las acciones militares en territorio ucraniano motivó una drástica resolución conjunta entre la FIFA y la UEFA. Aquella medida punitiva interrumpió de inmediato las aspiraciones del combinado mayor de acceder a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Asimismo, los efectos del bloqueo deportivo se extendieron a lo largo de todo el ciclo posterior, privando a Rusia y a su aliada Bielorrusia de disputar las Eliminatorias de la UEFA clasificatorias para el Mundial actual. A nivel de clubes, los conjuntos pertenecientes a la liga de ese país sufrieron una idéntica descalificación de la Champions League y el resto de los torneos continentales europeos.

La última aparición formal de una selección de la Federación Rusa fue derrota 1 a 0 ante Croacia

Conforme a declaraciones previas de Gianni Infantino reproducidas por la señal internacional Sky Sports, el aislamiento estricto "solo ha creado más frustración y odio", fundamentando la pertinencia de un reacercamiento en las divisiones inferiores.

“Que los niños y las niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podría ayudar. Es algo que definitivamente tenemos que hacer, al menos en categorías inferiores”, argumentó en su momento el titular de la FIFA.

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La última aparición formal de una selección de la Federación Rusa en el marco de una eliminatoria de mayores data de fines de 2021, cuando cayó derrotada 1 a 0 ante Croacia en la última jornada de la fase de grupos.

El torneo de Azerbaiyán, definido internamente como un festival experimental, congregará a las 211 asociaciones miembro de la FIFA, transformándose en el escenario propicio para el reingreso de los juveniles sin la exposición de los combinados de mayores.

BGD / EM