El estadio de Nueva York/Nueva Jersey fue escenario de una de las postales más emotivas y eléctricas en lo que va de la Copa del Mundo 2026. La selección de fútbol de Ecuador concretó una hazaña histórica al revertir el marcador y derrotar por 2-1 a Alemania, asegurando su boleto a los 16avos de final como uno de los mejores terceros del Grupo E. La descarga de tensión tras el agónico gol de la victoria dio paso a una celebración desmedida que tuvo como protagonista principal al director técnico argentino, Sebastián Beccacece.

Apenas se consumó el triunfo, las cámaras oficiales del torneo registraron la desbordante reacción del entrenador santafesino. En medio de los cánticos de la hinchada, Beccacece corrió desbocado hacia el sector de las plateas bajas y, rompiendo con los protocolos de seguridad, saltó la alta barrera perimetral para fundirse en un sentido e interminable abrazo con su esposa, Patricia Persson, y sus hijas. Las imágenes de la transmisión reflejan al DT colgado del cuello de sus familiares directos, con una sonrisa indeleble y al borde de las lágrimas, rodeado por una marea de hinchas ecuatorianos que festejaban a su alrededor.

La euforia del plantel ecuatoriano tras la histórica remontada

El desahogo en el campo de juego no fue menor. Mientras el cuerpo técnico se abrazaba en el banco de suplentes, los futbolistas de La Tri colapsaron sobre el césped norteamericano. Figuras clave del plantel rompieron en un llanto desconsolado de alegría, arrodillados y abrazados entre sí tras haber resistido los embates finales del gigante europeo. La victoria posee un doble valor histórico: además de sellar la clasificación tras 20 años de frustraciones en primera fase, convirtió a Ecuador en el primer seleccionado sudamericano en vencer a Alemania en una fase de grupos de un Mundial.

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La atmósfera festiva se trasladó de inmediato a las tribunas, donde miles de simpatizantes ecuatorianos pasaron de la tensión extrema a la locura total, con rostros desencajados por la emoción y lágrimas de incredulidad. Al concluir el encuentro, Beccacece dejó en claro que este hito pertenece enteramente a los aficionados, lanzando además un directo mensaje hacia los cuestionamientos que venía recibiendo su ciclo: "Esto no es lo que significa para mí, es lo que significa para el pueblo. Es para Ecuador, los jugadores les regalaron una alegría enorme. Que la dejen disfrutar y la dejen celebrar, por favor", sentenció con firmeza en la rueda de prensa.

La trayectoria de Sebastián Beccacece, un DT de alta intensidad

Nacido en Rosario, Santa Fe, Sebastián Beccacece construyó una carrera singular en el fútbol profesional, caracterizándose desde sus inicios por su estilo pasional, enérgico y de alta intensidad en la línea de cal. Su camino en el ámbito de la dirección técnica comenzó a ganar notoriedad internacional como el principal asistente y mano derecha de Jorge Sampaoli, acompañándolo en exitosos ciclos al frente de la Universidad de Chile y las selecciones nacionales de Chile (donde conquistaron la Copa América 2015) y Argentina durante el Mundial de Rusia 2018.

Su debut como entrenador principal en el fútbol argentino se produjo al mando de Defensa y Justicia, institución donde consolidó su reputación al dotar al equipo de un juego vistoso y altamente competitivo, logrando un histórico subcampeonato en la temporada 2018/2019 y, en una etapa posterior, la consagración internacional al alzar la Recopa Sudamericana 2021 tras vencer a Palmeiras en Brasil.

Ecuador vs Alemania: histórico triunfo de la Tri de Beccacece y clasificación a 16avos del Mundial 2026

Su propuesta ofensiva lo llevó rápidamente a las instituciones grandes de Avellaneda, registrando pasos consecutivos por los bancos de Independiente y luego de Racing Club, club con el que alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores. Antes de asumir el desafío de conducir los destinos de la selección de Ecuador con vistas al proceso mundialista de 2026, el estratega sumó su primera experiencia en el Viejo Continente al dirigir al Elche de España.

Reconocido por su minuciosidad táctica y su capacidad para motivar planteles jóvenes, Beccacece traslada esa misma electricidad a sus dirigidos, una impronta que quedó plasmada en la entrega física de los jugadores ecuatorianos para dar vuelta el partido ante el combinado germano y meterse de lleno en la fase de playoffs.

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