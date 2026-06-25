El camino de Ecuador en Mundiales: segunda vez en su historia que clasifica la fase de grupos

La selección de fútbol de Ecuador selló este jueves un triunfo trascendental al derrotar por 2-1 a Alemania en la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Con este resultado, el combinado sudamericano se aseguró un lugar en los 16avos de final del certamen, ingresando al cuadro de eliminación directa a través de las plazas otorgadas a los mejores terceros del torneo.

El partido concluyó con mucha emoción; el plantel conducido por Sebastián Beccacece dio vuelta el resultado ante una de las mayores potencias del fútbol. Tras arrancar perdiendo por un gol de Leroy Sané, el conjunto ecuatoriano remontó con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata.

Ecuador vs Alemania: histórico triunfo de la Tri de Beccacece y clasificación a 16avos del Mundial 2026

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Cómo finalizó el grupo de Ecuador

La paridad del grupo quedó evidenciada en la tabla de posiciones definitiva de la zona. Alemania finalizó en el primer puesto del Grupo E con 6 puntos y una diferencia de gol de +6, seguida por Costa de Marfil, que cosechó la misma puntuación pero con un saldo de +2.

Ecuador ocupó la tercera ubicación de la tabla con 4 unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota, registrando dos goles a favor y dos en contra para una diferencia de gol neutral. Curazao cerró el agrupamiento en el cuarto lugar con apenas un punto acumulado.

La clasificación obtenida en esta jornada quiebra una racha adversa y adquiere una fuerte carga emotiva para el pueblo ecuatoriano, ya que se produce exactamente veinte años después de la única vez que La Tri había logrado superar la fase inicial de una cita mundialista. La victoria evoca inmediatamente los recuerdos de la mítica campaña realizada en el Mundial de Alemania 2006.

La clasificación obtenida en esta jornada quiebra una racha adversa y adquiere una fuerte carga emotiva para el pueblo ecuatoriano, ya que se produce exactamente veinte años después de la única vez que La Tri había logrado superar la fase inicial de una cita mundialista.

El historial de La Tri en las fases de grupos de la FIFA

La trayectoria de Ecuador en los mundiales registra un antecedente dorado en aquella edición de 2006, bajo la conducción técnica de Luis Fernando Suárez. En suelo germano, el equipo finalizó segundo en el Grupo A tras vencer con solidez a Polonia por 2-0 y a Costa Rica por 3-0, cayendo únicamente ante la selección anfitriona.

Aquella histórica participación concluyó en los octavos de final, donde la escuadra sudamericana quedó eliminada al perder 1-0 contra Inglaterra. El encuentro se definió mediante un recordado tiro libre ejecutado por el mediocampista David Beckham, marcando el techo histórico de la federación hasta la fecha.

Fuera de esa recordada producción en Europa, el historial ecuatoriano estuvo signado por las despedidas tempranas. En su debut absoluto en Corea-Japón 2002, el equipo pagó el derecho de piso internacional y finalizó en el cuarto puesto del Grupo G, quedando marginado de la competencia en primera ronda.

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El retorno a las grandes citas se produjo en el Mundial de Brasil 2014, donde tampoco se cumplieron los objetivos trazados por la dirigencia. Pese a competir activamente, La Tri se despidió del certamen al quedar relegada al tercer puesto del Grupo E.

La frustración más reciente se había consumado durante el transcurso de Catar 2022. En Medio Oriente, el seleccionado nacional no pudo sostener su buen arranque y volvió a quedar eliminado en el tercer puesto del Grupo A, acumulando una nueva experiencia esquiva en fases de grupos.

El éxito actual en el Mundial 2026 pone fin a dos décadas de tropiezos en la instancia inicial y ratifica el crecimiento competitivo de sus futbolistas. Con el pasaje asegurado a los playoffs, la delegación ecuatoriana aguarda por la confirmación de los cruces oficiales de la FIFA para conocer a su próximo rival de turno.

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