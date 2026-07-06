Nuevo estudio alertó sobre un escenario de riesgo sísmico y gran terremoto en Los Ángeles

Un nuevo estudio científico de la Universidad de Hawái desarrolló un innovador modelo tridimensional que permitió recrear la interacción entre los dos sistemas tectónicos activos de Estados Unidos. Los resultados concluyeron que la transferencia de tensión entre ambas estructuras podría desencadenar en un gran terremoto en Los Ángeles, California, una región en la que habitan más de 18 millones de personas.

Los investigadores aclararon que el análisis no permite predecir cuándo se producirá el fenómeno geológico, sino que mejora la comprensión de los procesos físicos que podrían desembocar en un evento de gran magnitud y contribuir al planeamiento de mejores planes de mitigación.

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El modelo también permitió identificar zonas donde las tensiones parecen concentrarse con mayor intensidad, especialmente en el sur de California, una región considerada por la comunidad científica como una de las de mayor potencial para registrar un terremoto de gran magnitud durante las próximas décadas.

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La investigación implementó simulaciones numéricas de alta resolución para reconstruir el comportamiento dinámico de la falla de San Andrés y San Jacinto. Esta recreación permitió observar cómo la energía puede propagarse entre ambos sistemas durante largos períodos.

La falla de San Andrés se extiende por aproximadamente 1.200 kilómetros a lo largo de California y marca el límite entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica.

El geofísico de la Universidad de Hawái en Mānoa, Rhett Butler, explicó: “Nuestro objetivo fue reconstruir de la manera más realista posible cómo interactúan estas fallas y cómo evoluciona la acumulación de esfuerzos a lo largo del tiempo”.

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La información obtenida permitirá perfeccionar los mapas de amenaza sísmica, optimizar los códigos de construcción, fortalecer los sistemas de monitoreo y contribuir al diseño de planes de emergencia más eficaces para las comunidades expuestas.

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Los Ángeles se encuentra rodeada por una compleja red de fallas activas que forman parte del límite entre las placas tectónicas del Pacífico y Norteamérica. Cada año ambas placas se desplazan algunos centímetros, acumulando enormes cantidades de energía que eventualmente son liberadas mediante terremotos.

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La falla de San Andrés es considerada la estructura tectónica más conocida de California y una de las más estudiadas del planeta. Sin embargo, los científicos sostienen que la falla de San Jacinto también desempeña un papel fundamental debido a su elevada actividad y a su conexión con otros sistemas de fracturas.

PM