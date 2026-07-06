El número de fallecidos por los devastadores sismos de Venezuela subió este domingo a al menos 3.342, y otras 30.300 personas continúan desaparecidas entre los escombros de los edificios de la costa de La Guaira, sobre el mar Caribe. Hay al menos 16.700 heridos, casi 200 edificios derrumbados y 17.000 personas que quedaron sin techo tras el desastre natural del 24 de junio.

Daños en un edificio de la ciudad de Macuto, Venezuela.

Los especialistas en rescate consideran que ya no hay muchas esperanzas de encontrar sobrevivientes. Por eso, la mayor parte de los equipos internacionales están volviendo a sus países, doce días después de los temblores de 7,2 y 7,5 en la escala Richter, los peores en América Latina en un siglo.

Los venezolanos se enfocan ahora en enterrar y llorar a sus fallecidos, mientras las autoridades buscan atender a quienes perdieron sus viviendas y prevenir las posibilidades de epidemias por la proliferación de cadáveres en las calles.

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Más de 150 tumbas sin nombre en La Guaira

En una zona apartada del cementerio de La Esperanza, en La Guaira, los sepultureros enterraron más de 150 cadáveres que seguían sin identificar desde los terremotos, según reporta AFP. Una hilera de sencillas cruces blancas con pequeños ramos de flores a sus pies marcaba una larga fila de tumbas individuales. Todas ellas tenían la misma fecha de fallecimiento: 24 de junio de 2026. Dos excavadoras trabajaban para cavar más tumbas en la tierra de color marrón claro.

Vista aérea de las tumbas sin nombre en el cementerio de La Guaira, Venezuela.

"Ante todo, nos invade el dolor", dijo Eli Zavala, una vecina de la zona que estaba ayudando con los entierros. "Empezamos aquí el 25 de junio, al día siguiente, para hacer todo el trabajo... para que todas esas personas pudieran tener un entierro digno".

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, había negado que fueran a cavarse fosas comunes, pero ante la posibilidad de que los cuerpos en descomposición aceleraran una emergencia sanitaria, se decidió proceder a la sepultura sin esperar a la identificación de los restos.

Los terremotos agravan la crisis social y económica de Venezuela

Poco después de los terremotos, muchos venezolanos se quejaron de que se les había dejado solos a la hora de buscar a sus familiares entre los escombros y criticaron la respuesta del Gobierno hasta que llegaron los equipos internacionales.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, defendió la reacción del Gobierno, y afirmó que se enviaron miles de funcionarios públicos y equipos de rescate. El domingo, desestimó las preocupaciones sobre posibles disturbios a raíz de los terremotos. "Aquí no habrá disturbios sociales, lo que tenemos aquí es una profunda solidaridad social", aseguró.

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En Caracas y La Guaira, muchos se concentraron en las misas dominicales en las iglesias para recordar a los fallecidos y a los que siguen desaparecidos. En el campus de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, decenas de personas se reunieron en torno a una gran bandera de Venezuela rodeada de velas para celebrar una vigilia.

La ONU estima que los terremotos causaron daños por valor de 6,7 mil millones de dólares, lo que equivale al seis por ciento del PBI de Venezuela.

El aeropuerto internacional de Caracas, que resultó dañado, sigue cerrado a los vuelos comerciales.

MB/ff