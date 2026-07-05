Más de cien mil personas inundaron la explanada frente al Palacio Real de Oslo en la noche del domingo al lunes para festejar la histórica victoria de Noruega sobre Brasil en los octavos de final del Mundial FIFA 2026. Es la primera vez en el siglo que este país nórdico disputa una Copa del Mundo, y la primera vez en su historia que llega tan lejos: ya está en los cuartos de final.

Decenas de miles se habían reunido a ver el partido en pantallas gigantes. . Pero después de la victoria, obtenida 2 a 1 gracias a dos goles de Erling Haaland, la marea humana se incrementó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Quién Ørjan Nyland, el arquero de Noruega que fue figura y eliminó a Brasil

La Karl Johans gate, la avenida que conecta el centro de Oslo con la Slottplassen o Plaza del Palacio, se convirtió en un hervidero de cánticos, bailes y abrazos.

"Lo IMPENSABLE pasó", celebró el periódico Dagbladet. "No que Noruega haya vencido a Brasil —de hecho, nunca perdimos contra ellos—, sino que Noruega haya dominado a Brasil", en referencia a la posesión de la pelota.

"Ahora todo puede pasar", aseguró en su portada digital el tabloide VG, que definió el triunfo como un "milagro". "¡Aleluya!", escribió el Aftenposten, "mandamos a Brasil a casa".

Hasta el príncipe Haakon se sumó a alentar a la selección con la tradicional remada (ro) vikinga: imitar el movimiento de remar mientras se corea "ro" (remar en noruego), un canto de unión que se viralizó en las redes sociales en los últimos días.



