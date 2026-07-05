Quién Ørjan Nyland, el arquero de Noruega que fue figura y eliminó a Brasil

El seleccionado de Noruega dio el gran golpe este domingo y venció a Brasil 2-1 por los octavos de final del Mundial 2026. El partido contó con una actuación consagratoria del arquero nórdico, Ørjan Nyland, quien se convirtió en la figura absoluta del encuentro.

El experimentado guardameta fue el factor clave para contener el poderío ofensivo de "La Canarinha". Nyland atajó un penal clave ejecutado por Bruno Guimarãraes en el primer tiempo, cuando el partido iba 0-0.

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El arquero fue importante con sus atajadas también en el segundo tiempo y ya con la victoria parcial de Noruega, con los dos goles de Erling Haaland, realizó una de las atajadas del Mundial.

El paso multideportivo de Nyland

Nacido en la localidad de Volda, el futbolista tuvo una formación deportiva integral previo a convertirse exclusivamente en futbolista profesional. Durante su infancia y adolescencia combinó el fútbol con otras disciplinas, como el handball y el esquía alpino.

Nyland atajó un penal clave ejecutado por Bruno Guimarãraes en el primer tiempo, cuando el partido iba 0-0

Los especialistas destacan que su paso por el handball le otorgó una capacidad de reacción y un control posicional de manos depurado. Por su parte, el esquí alpino le brindó potencia de piernas y el equilibrio corporal para ejecutar sus estiradas complejas.

Su carrera como futbolista comenzó en Hødd, siguió en Molde y luego del paso por Ingolstadt tuvo su experiencia en Aston Villa, antes de la llegada de Emiliano Martínez. Su carrera continuó en Inglaterra: Norwich City, Bournemouth y Reading, para arribar al Liepzig de Alemania.

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En 2023 fue fichado por el Sevilla, donde fue de mayor a menor, por lo que por su flojo rendimiento en 2025, Matías Almeyda decidió mandarlo al banco de suplentes. Su contrato en el conjunto español venció a fines de junio y ahora tendrá que buscar un nuevo destino.

Después de participar en las selecciones juveniles de su país, Nyland fue convocado por primera vez a la mayor en las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. Sin embargo, su debut llegó el 20 de noviembre de 2013 en un amistoso contra Escocia.