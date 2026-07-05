Mundial sin dormir: hinchas mexicanos hicieron un ruidoso banderazo cerca del hotel de Inglaterra

La previa del cruce eliminatorio entre México e Inglaterra sumó una alta dosis de tensión fuera de los campos de juego debido al accionar de los fanáticos locales. En la víspera del trascendental partido por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, decenas de aficionados mexicanos se autoconvocaron en las inmediaciones del hotel de concentración de la delegación inglesa.

El objetivo de la movilización, gestada activamente a través de las redes sociales, fue armar un ruidoso banderazo para perturbar las horas de sueño del plantel europeo mediante el uso de fuegos artificiales, petardos y bombos, replicando una polémica conducta que ya habían padecido los futbolistas de Ecuador a principios de la semana.

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy 5 de julio: horarios y dónde verlos en Argentina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un fuerte operativo de seguridad que obligó a mudar el ruido

Ante la posibilidad de que se repitieran los incidentes ocurridos en la ronda anterior, las autoridades locales habían dispuesto un robusto operativo de protección directamente enfrente y en los accesos del búnker del conjunto dirigido por el alemán Thomas Tuchel.

Efectivos de la Guardia Nacional, la Marina y la Policía montaron un estricto vallado táctico desde el viernes para blindar el establecimiento. Al encontrarse con este vallado custodiado, los fanáticos se reposicionaron a una cuadra de distancia del edificio, desde donde coordinaron los cánticos y lograron detonar pirotecnia de alto poder sonoro para que el impacto acústico llegara de todas formas hasta las habitaciones de las estrellas británicas.

En medio de este clima generado por los simpatizantes locales, también se registraron escenas de color en las horas previas, con pequeños grupos de hinchas ingleses que aguardaban pacíficamente en la zona permitida con la esperanza de conseguir un autógrafo, los cuales finalmente fueron invitados por los oficiales a retirarse para mantener despejada el área de exclusión.

Al ser consultado sobre el ambiente en la víspera del encuentro, el propio Tuchel optó por bajar los decibeles en rueda de prensa, agradeciendo el recibimiento caluroso de la gran mayoría del pueblo mexicano y minimizando las acciones de aquellos que buscaron alterar la concentración.

Proyecciones de resultados para el prode del 5 de julio: Brasil vs Noruega y México vs Inglaterra

Choque de potencias en octavos de final con la mira en cuartos

El incidente extrafutbolístico eleva la temperatura de un partido que ya de por sí generaba una expectativa descomunal en todo el planeta. El combinado de Inglaterra llega a la cita consolidado como el cuarto equipo mejor posicionado del ranking mundial, pero enfrente tendrá a un seleccionado de México que atraviesa un presente idílico en su Copa del Mundo.

Los aztecas registran una racha perfecta de cuatro victorias consecutivas en sus cuatro presentaciones previas, acumulando un saldo ofensivo de ocho goles a favor y manteniendo su valla completamente invicta.

El decisivo encuentro de octavos de final determinará cuál de las dos potencias se mete entre los ocho mejores seleccionados del torneo. Quien logre salir victorioso de los 90 minutos ya conoce el exigente panorama que le deparará la siguiente instancia, debido a que el cuadro de la competencia estipula que el ganador de esta llave deberá medirse en los cuartos de final contra el vencedor del apasionante duelo que protagonizarán, también este domingo, las selecciones de Brasil y Noruega.

API