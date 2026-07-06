Un escándalo de proporciones geopolíticas sacude el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La FIFA anunció oficialmente este domingo el levantamiento inédito de la suspensión que acarreaba el delantero estadounidense Folarin Balogun tras ser expulsado, lo que le permitirá jugar este lunes el partido de octavos de final contra Bélgica en Seattle.

La polémica medida se tomó luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, interviniera personalmente mediante una llamada telefónica directa al mandatario de la FIFA, Gianni Infantino, para exigir la revisión del castigo, desatando una fuerte ola de repudio internacional liderada por la UEFA y la federación belga por la flagrante injerencia política en el plano deportivo. Al rechazo se sumó el expresidente de la FIFA Joseph Blatter.

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La drástica resolución del organismo rector -que no detalló fundamentos deportivos concretos- se justificó formalmente bajo el artículo 27 de su Código Disciplinario, dejando la sanción en suspenso por un período de prueba de un año. Balogun había recibido la tarjeta roja directa en el minuto 64 del duelo de dieciseisavos de final donde el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina, tras una revisión del VAR que detectó un pisotón por detrás al tobillo del defensor Tarik Muharemovic.

Aunque el reglamento estipula una pena automática e inapelable para el siguiente encuentro, la presión de la Casa Blanca alteró el orden institucional, provocando el festejo público de Trump en su red Truth Social ("Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia") y la inmediata indignación del fútbol europeo.

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El duro descargo de la UEFA y la furia de la federación belga

La UEFA emitió un durísimo comunicado en el que denunció que la FIFA "cruzó una línea roja" a través de una medida "inédita, incomprensible e injustificable" que daña gravemente la credibilidad y la integridad de la competencia. El máximo organismo europeo remarcó que la suspensión automática de un partido por tarjeta roja no es una opción discrecional y que no admite excepciones, advirtiendo que la transparencia del juego se ve comprometida cuando quienes deben aplicar las reglas ya no las garantizan.

Por su parte, la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) expresó su absoluto "asombro" y "descontento" de cara al cruce de octavos de final en Seattle. La entidad belga recordó que el artículo 66.4 del reglamento establece de forma nítida la automaticidad de la sanción y aseguró que la FIFA actuó en abierta contradicción con sus propios estatutos. Ante este panorama, adelantaron que se encuentran realizando un análisis exhaustivo y estudiando todas las opciones legales posibles para impugnar formalmente la polémica habilitación del delantero.

Las duras críticas de Joseph Blatter y los oscuros antecedentes de Infantino

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, sumó su reproche este lunes a través de su cuenta en la red social 'X', apuntando directamente contra la influencia de la Casa Blanca. "Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes. Si un presidente de Estados Unidos interviene con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la pregunta es inevitable: ¿Hacia dónde vas, FIFA?", disparó el suizo de 90 años, concluyendo que el fútbol "nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político".

El antecedente Garrincha hace 64 años

El caso evoca de inmediato el Mundial de Chile 1962, cuando el gobierno de Brasil presionó exitosamente para que Garrincha jugara la final tras ser expulsado.

Además, reaviva las críticas sobre el manejo de Infantino, quien meses atrás también habilitó bajo polémica a Cristiano Ronaldo para el debut del certamen pese a arrastrar una sanción desde noviembre de 2025.

La estrecha relación entre Infantino y Trump ya estaba bajo la lupa: en 2025 la FIFA creó un "Premio de la Paz" exclusivo para el mandatario norteamericano en plena campaña por el Premio Nobel, lo que le valió al dirigente suizo una denuncia por parte de la Federación Noruega por vulnerar el principio de neutralidad política.

Quién es Folarin Balogun, la estrella nacida por una casualidad aérea

En el centro de la escena internacional se encuentra Folarin Balogun, el delantero de 25 años que lleva tres goles en la actual Copa del Mundo y se consolidó como la principal carta ofensiva de los norteamericanos. Su nacimiento en Brooklyn, Nueva York, en julio de 2001, ocurrió por un hecho fortuito: sus padres nigerianos vivían en Londres y estaban de vacaciones en Estados Unidos cuando una aerolínea le impidió a su madre embarazada abordar el vuelo de regreso por encontrarse en el séptimo mes de gestación, otorgándole así la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

Formado en las divisiones inferiores del Arsenal F.C. de Inglaterra, Balogun pasó por el Middlesbrough F.C. y brilló en el Stade de Reims de Francia, donde anotó 22 goles en una sola temporada de la Ligue 1, quedando por encima de Lionel Messi en la tabla de goleadores. Su pase al AS Monaco se concretó por 30 millones de euros y, tras cosechar 31 goles y 13 asistencias en 91 partidos con el club del Principado, llegó al Mundial 2026 convertido en la máxima figura del país anfitrión.

LT