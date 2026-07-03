Venezuela deja de buscar sobrevivientes, mientras los cuerpos saturan las morgues

A más de una semana de los feroces terremotos que sacudieron Venezuela, la angustia se apodera de los familiares de los desaparecidos. Ayer, en la ciudad turística de La Guaira, un grupo de rescatistas observaba cómo los sensores que antes detectaban vida bajo los escombros ahora no muestran nada. Un signo de que ya no hay mucho por hacer, más que recuperar los cadáveres.

Ayer, noveno día después de la tragedia que dejó 2.645 muertos (según la última cifra oficial) y decenas de miles de heridos, fue el último en la búsqueda de supervivientes, según indicaron los rescatistas. Tras 30 horas de trabajo agotador sin éxito, la operación fue cancelada. Ya no se podía hacer nada más.

Las probabilidades de encontrar vida entre los escombros son mayores en las primeras 72 horas y disminuyen con el paso de las horas. El cuerpo humano puede sobrevivir hasta siete días sin agua, dependiendo del estado de cada uno, según explicaron fuentes médicas.

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Ayer hubo un episodio de última hora que generó esperanza, pero que finalmente se frustró. Un rescatista mexicano dijo que su equipo creía haber detectado señales de vida en un edificio de la Guaira, pero no habían logrado establecer contacto ya que después de excavar entre los escombros no encontraron nada.

Pidieron silencio. La policía ordenó a los conductores que circulaban por la ruta destruida que apagaran sus motores. Una brigada estadounidense desplegó perros de búsqueda y activó un sensor de alta sensibilidad para detectar sonidos. Aún así, no hubo respuesta.

Cadáveres. Decenas de edificios en ruinas ya fueron marcados con la letra D de “deceased” (muerto). Se trata de una nomenclatura internacional en desastres usada después de que el lugar es inspeccionado.

Pese a los mensajes ambiguos de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, todo indica que el número de muertos será de decena de miles, sobretodo si se tiene en cuenta que las morgues están saturadas de cadáveres.

Si bien el gobierno elude referirse a desaparecidos en sus balances oficiales, esta semana admitió que había unos 30.000 ciudadanos en La Guaira durante los sismos, de los cuales 6.462 fueron rescatados y más de 13.000 salieron por sus propios medios o ayudados por familiares y amigos. Del resto, nada se sabe.

Nadie cree realmente que los desaparecidos, para quienes no hay esperanza de vida, sean solamente 10 mil. Los expertos de Naciones Unidas calculan que suman más de 50 mil.

Delcy culpa a la prensa. La mandataria venezolana defendió su gestión ante la prensa, pese a la queja de los familiares de las víctimas que cuestionaban la lentitud del accionar gubernamental. Sí reconoció que en algunos puntos las cuadrillas tardaron “no un día, sino dos días” en llegar, pero atribuyó el retraso a las vías bloqueadas por los propios escombros. Y también culpó a los periodistas.

Sostuvo que hubo “laboratorios mediáticos” que intentaron sembrar el caos en el acceso por la ruta a La Guaira, la zona cero de la catástrofe, y que eso obstaculizó el paso de los rescatistas, no la demora estatal.

En un mensaje insólito, Rodríguez atribuyó ese caos inicial, que se debió al flujo de gente que intentaba ayudar, a la intencionalidad política. “La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue ‘bajen todos a La Guaira’, para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices”, señaló.