El último milagro: un hombre fue rescatado tras ocho días sepultado

Rescatistas lograron sacar con vida este jueves a un hombre que resistió ocho días debajo de los escombros tras el doble terremoto en Venezuela. Las maniobras iniciaron el domingo pasado cuando el cuerpo de rescate detectó que había una persona con vida entre las ruinas de un edificio.

Hernán Gil, logró salir con vida en Catia La Mar, en el estado de La Guaira.

El hombre de 43 años, salió por un túnel de unos tres metros de largo construido por socorristas de Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile y Venezuela, que trabajaban sin descanso. Mientras se realizaba el operativo, los rescatistas le proporcionaron agua y aire mediante sondas y una manguera.

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En la última fase de la operación, unas treinta personas se ocuparon de retirar los escombros, mientras dos rescatistas cavaban un túnel de tres metros.

Gil, había quedado atrapado en la garita de seguridad del edificio de siete pisos donde trabajaba como vigilante cuando se produjeron los terremotos.

“Esto es verdaderamente un milagro”, dijo a AFP la esposa de Gil, Gusbimar González. “Él estaba trabajando en la garita, y el movimiento hizo que la garita se desplazara, se quedó entre las paredes”, señaló.

Otro caso. Un equipo de rescatistas jordanos logró sacar con vida en la madrugada de este martes a un niño que permanecía atrapado bajo los escombros.

Klieber Moran fue hallado en el edificio Los Corales Garden 1, en el estado La Guaira, donde pasó seis días sepultado entre los escombros, según informó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Su rescate se produjo casi una semana después de los sismos, en medio de una búsqueda cada vez más desesperada de sobrevivientes y cuando las posibilidades de encontrar personas con vida son cada vez menores.

La emergencia humanitaria se agrava en el estado de La Guaira, donde organismos internacionales han advertido sobre la escasez de alimentos y el colapso de los servicios básicos. A la falta de refugio y comida se suma el riesgo de brotes de enfermedades como sarampión, difteria y tos ferina, según la OMS.