Criptos, el lucrativo negocio del presidente

La declaración financiera anual de Donald Trump, presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental de los Estados Unidos, reveló una metamorfosis radical en los negocios de la familia presidencial. Lo que antes era un imperio cimentado de forma casi exclusiva en el sector inmobiliario tradicional, campos de golf y licencias de marca, se convirtió en una masiva máquina de generación de ingresos por criptomonedas.

Los activos digitales y los proyectos basados en el registro digital blockchain(cadena de bloques) se consolidó como la principal fuente de enriquecimiento de la familia Trump, acumulando ganancias multimillonarias en tiempo récord.

De acuerdo con las revelaciones de Axios y The New York Times del informe oficial, Donald Trump declaró haber percibido más de 1.400 millones de dólares en ingresos provenientes de sus iniciativas en el sector de las criptomonedas tan solo durante el último año.

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Esta cifra pone de manifiesto cómo el retorno de Trump a la Casa Blanca en 2025 coincidió con una explosión financiera sin precedentes para sus empresas familiares, impulsada de forma paralela por un cambio radical en la política regulatoria federal hacia los activos digitales.

La mina de oro. El epicentro de este fenómeno es World Liberty Financial, una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) cofundada por los hijos del mandatario, Donald Trump Jr. y Eric Trump, junto a empresarios del sector cripto. Según la documentación oficial presentada, las empresas vinculadas al presidente recibieron cerca de 800 millones de dólares directamente de esta firma.

El desglose de los ingresos evidencia el alcance del negocio: más de 520 millones de dólares correspondieron a la comercialización directa de tokens criptográficos (WLFI), mientras que unos 250 millones de dólares provinieron de la venta de participaciones y derechos dentro de la propia estructura de la empresa. Adicionalmente, el presidente reportó ingresos por 635 millones de dólares en regalías derivadas de un acuerdo de licencia de marca para el uso de sus derechos en las denominadas “Celebration Coins” (criptomonedas inspiradas en memes, bromas o tendencias virales de internet, asociadas con la figura de Trump).

A pesar de las severas fluctuaciones de precio que han caracterizado al mercado de tokens (un activo digital que se crea y gestiona dentro de una red cripto) en los últimos meses, el volumen total acumulado por la familia Trump en proyectos vinculados al ecosistema cripto desde su regreso al poder se estima en al menos 2.300 millones de dólares.

Además de las ganancias líquidas obtenidas en monedas como Bitcoin y la red Ethereum, el presidente todavía retiene una reserva personal de 15.750 millones de tokens de World Liberty Financial, un patrimonio que, a valor de mercado actual, ronda los 900 millones de dólares.

Por su parte, la primera dama, Melania Trump, también ha participado activamente de este auge económico digital. El reporte financiero detalla que obtuvo ingresos superiores a los 6 millones de dólares mediante la venta de tokens no fungibles (NFT) de su propia marca.

Tormenta en el Congreso. La coincidencia temporal entre las multimillonarias ganancias de la familia presidencial y el desmantelamiento de las restricciones regulatorias de la era anterior colocaron el tema en la mira de la oposición demócrata.

Hay numerosas sospechas sobre las facilidades que le dio la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), bajo el gobierno de Trump, a las corporaciones cripto, muchas de las cuales aportaron sustanciales fondos a la campaña presidencial.

Ante esta situación, los legisladores demócratas en la Cámara Baja decidieron investigar el caso y lanzar una “tormenta de citaciones judiciales” de testimonios clave.