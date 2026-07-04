Un juez de la Corte Suprema de Brasil decidió extenderle la prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro: el motivo

Un juez de la Corte Suprema de Brasil decidió prorrogar este viernes la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, que se encuentra cumpliendo una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. El exmandatario, de 71 años, cumple esta pena desde marzo en su casa de Brasilia, cuando se le dio el beneficio por 90 días para que pudiera recuperarse de una neumonía. El plazo terminaba la semana pasada.

En ese contexto, el juez Alexandre de Moraes decidió extender la medida al ver que Bolsonaro tiene una “mejoría clínica” de la neumonía y también de los otros problemas de salud que sufre. “En el momento actual, el mantenimiento de la prisión domiciliaria humanitaria se muestra razonable, adecuado y proporcional”, escribió el magistrado.

Jair Bolsonaro

El expresidente protagonizó, el mes pasado, una situación que estuvo a punto de enviarlo a prisión nuevamente, cuando una pistola Glock 9 milímetros le fue confiscada a uno de sus escoltas al ser detenido en un control de tránsito en Brasilia sin contar con la documentación que validara su portación.

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Su abogado alegó que el equipo de seguridad de Bolsonaro había inutilizado el arma sacándole una pieza por los medicamentos psiquiátricos que toma el expresidente. Al darse cuenta que la pistola no funcionaba, el referente de la derecha le pidió a su escolta que la revisara.

Interrogado por la policía, el exmandatario finalmente reconoció ser el propietario de la Glock y haberla guardado en su domicilio. Moraes decidió no penalizarlo por este hecho, pero determinó que no podía tener ninguna clase de arma.

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Según la documentación oficial, el expresidente tiene registradas a su nombre una decena de armas de fuego entre revólveres, pistolas y rifles.

Bolsonaro fue condenado en septiembre del año pasado por organizar un plan para mantenerse en el poder tras perder las elecciones el año 2022 ante el actual presidente, Luis Ignacio Lula da Silva.

Lula Da Silva

Milei se reunió con Flávio Bolsonaro y anticipó una “marea azul” en las elecciones de Brasil

El presidente Javier Milei recibió el pasado 29 de junio a Flávio Bolsonaro, candidato a mandatario de Brasil en las elecciones de este año e hijo de Jair Bolsonaro.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro

“Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flávio Bolsonaro”, escribió el mandatario argentino, junto a una foto de ambos posando sonrientes para la cámara.

HM / EM