Crisis en el clan Bolsonaro: Michelle acusa a Flávio de “faltarle el respeto”

La ex primera dama, Michelle Bolsonaro anunció que no apoyará la candidatura del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, porque se sintió maltratada y humillada en una discusión con el hijo de su marido.

“Me faltó al respeto, me trató mal y me dijo que era mejor que me mantuviera al margen de las decisiones del partido, porque había llegado ayer y no entendía nada de política”, afirmó en un video publicado en redes sociales.

La tensa conversación telefónica, habría ocurrido en medio de discusiones familiares por los integrantes de las listas que compondrán las boletas en los próximos comicios.

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“Entendí que él no quería mi apoyo o que este era insignificante. Entonces opté por apartarme y así he permanecido”, declaró la ex primera dama.

Los reclamos de la ex primera dama Michelle Bolsonaro, muy popular entre la ultraderecha brasileña, llegan cuando la precampaña presidencial de Flávio se enfrenta a una crisis por el caso Vorcaro (una serie de audios que lo vinculan a un banquero preso por una presunta estafa multimillonaria).

Michelle, de 44 años, y su hijastro Flávio, de 45, tuvieron diferencias sobre cuáles candidatos el Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro apoyará en las elecciones estatales y parlamentarias que Brasil celebrará en octubre, en paralelo a las presidenciales.

La tercera esposa de Bolsonaro es la jefa del directorio femenino del PL y una oradora habitual en las manifestaciones conservadoras. La discordia familiar tiene su origen en el orden de las candidaturas al Senado para las próximas elecciones y el cupo de género que la ex primera dama pide respetar.

“Pedí solamente tres. Y ha sido una batalla diaria para mantener esas tres” señaló.

La ex primera dama también afirmó que Bolsonaro ordenó al partido que presentara candidaturas para dos escaños en el Senado por Ceará, uno de los cuales estaba destinado a Priscila Costa (una de las candidatas propuestas por ella). Según Michelle, se hicieron gestiones para retirar a la congresista de la contienda y dar paso a una alianza política que incluía al grupo de Ciro Gomes.

El senador Bolsonaro, negó en redes sociales haber maltratado a su madrastra.

“Jamás he faltado al respeto, maltratado ni humillado a una mujer. Jamás le haría eso a la esposa de mi propio padre”, y agregó “En ningún momento ofendí ni tuve la intención de ofender a Michelle. Si lo hice, le pido disculpas una vez más. Respeto y valoro su trabajo en el Partido Liberal de Mujeres, su cariño por mi padre y todo lo que representa para Brasil”.

Flávio tiene un largo historial de desencuentros con su madrastra. El año pasado la acusó de ser “autoritaria”, aunque luego dijo que se pidieron disculpas mutuamente.

La campaña presidencial del senador está en problemas por sus vínculos en el caso Vorcaro.

Bolsonaro retrocedió en los sondeos y se ubica por detrás del presidente Lula da Silva en las encuestas.