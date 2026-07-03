Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú y llamó a construir un país "más unido"

Keiko Fujimori fue proclamada oficialmente presidenta electa de Perú y comenzó el proceso de transición hacia el gobierno que asumirá el próximo 28 de julio. Tras la confirmación de su triunfo por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), convocó a los peruanos a dejar atrás las diferencias políticas y trabajar por un país "más seguro, más próspero y más unido".

La dirigente de Fuerza Popular aseguró que su gestión buscará recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Además, anunció la creación de la Oficina de la Presidenta Electa, que tendrá a su cargo la organización del traspaso de mando y la preparación del nuevo gobierno.

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Durante su primer mensaje tras la proclamación, Fujimori afirmó que encabezará personalmente el proceso junto al segundo vicepresidente, Miguel Torres, y a Marco Vinelli, quien estará al frente del equipo de transición. Explicó que el objetivo será conocer con precisión el estado en que recibirá el Estado para poder actuar rápidamente desde el primer día de gestión.

"Los problemas de los peruanos no pueden esperar", sostuvo la presidenta electa. En ese sentido, adelantó que realizará un análisis detallado de cada ministerio para conocer la situación de los programas, las obras, los recursos disponibles y las principales urgencias que deberá enfrentar el próximo gobierno.

La futura mandataria también indicó que impulsará un "diagnóstico humano", con el objetivo de escuchar las necesidades de la población y fortalecer el vínculo entre el Estado y los ciudadanos. Además, aseguró que mantendrá reuniones con gobernadores, intendentes, empresarios, emprendedores y trabajadores para definir prioridades de manera conjunta.

Prometió transparencia y continuidad de las políticas que funcionan

Fujimori afirmó que toda la transición se desarrollará con "absoluta transparencia". Según explicó, cada avance será informado a través de canales oficiales y de los medios de comunicación para que la población pueda seguir el proceso.

También adelantó que revisará las políticas públicas vigentes y que mantendrá aquellos programas que hayan dado buenos resultados, sin importar qué gobierno los haya puesto en marcha. "Lo que funciona y beneficia al país debe preservarse", expresó.

Otro de los ejes que mencionó fue la necesidad de recuperar el orden en las calles, en las instituciones y en el funcionamiento del Estado. Planteó que el aparato público debe estar preparado para prevenir problemas y responder con rapidez ante las emergencias.

La proclamación oficial

La proclamación fue realizada por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quien destacó que el resultado refleja la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas durante las elecciones presidenciales del 7 de junio.

El titular del organismo electoral sostuvo que la autoridad proclamada surge de la voluntad popular y confirmó que Keiko Fujimori gobernará el país durante el período 2026-2031. En las próximas semanas recibirá las credenciales oficiales en un acto público antes de asumir la Presidencia el 28 de julio.

LB