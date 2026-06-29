lunes 29 de junio de 2026
INTERNACIONAL
100% contabilizado

Keiko Fujimori es electa presidenta de Perú

La candidata Keiko Fujimori se impuso en el balotaje y fue electa presidenta de Perú por una diferencia ajustada frente a su rival Roberto Sánchez, según los resultados oficiales difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Keiko Fujimori 11062026
Keiko Fujimori | AFP
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La candidata Keiko Fujimori fue electa presidenta de Perú tras imponerse por una diferencia mínima en el balotaje frente a su rival Roberto Sánchez, según los resultados finales del escrutinio oficial difundidos este lunes, tres semanas después de la segunda vuelta.

Con el 100% de las actas contabilizadas, Fujimori obtuvo el 50,13% de los votos, mientras que Sánchez alcanzó el 49,86%, de acuerdo con la información publicada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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