"Nunca pensé que me fueran a rescatar": el testimonio del sobreviviente que pasó 30 horas bajo los escombros en Venezuela

Cuando creyó que ya no tenía posibilidades de salir con vida, Pedro Cordido escuchó una voz que cambiaría su destino. El sobreviviente de los terremotos en Venezuela permaneció casi 30 horas atrapado bajo los escombros del edificio donde vivía, en La Guaira, hasta que un grupo de socorristas voluntarios logró encontrarlo y rescatarlo con sus propias manos.

La tragedia ocurrió el 24 de junio, cuando dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte del país y provocaron el colapso de decenas de edificios. El balance oficial supera los 2.600 muertos, mientras continúan las tareas de búsqueda de desaparecidos.

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En diálogo con la agencia AFP, Pedro Cordido recordó el momento en que comprendió la gravedad de la situación. "No había nada de luz que entrara por una rendija de los escombros, la desesperación me quiso inundar", relató sobre las horas que pasó inmovilizado entre bloques de concreto, sin poder moverse y con dificultades para respirar.

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El hombre contó que el edificio de 12 pisos se desplomó en cuestión de segundos y que vio desaparecer entre una nube de polvo a Hernando, el hijo que había criado como propio, y a su esposa, sin poder hacer nada para ayudarlos. Desde entonces permaneció completamente atrapado hasta la llegada del equipo de rescate.

El rescate que le devolvió la esperanza

El hombre que encontró a Pedro fue Erick Roa, un exenfermero militar de 50 años que, junto a otros socorristas voluntarios, recorría las zonas destruidas de La Guaira en busca de sobrevivientes. Todo comenzó cuando una mujer les advirtió que había escuchado gritos provenientes de un edificio colapsado.

Los rescatistas avanzaron formando una cadena humana, iluminándose únicamente con una pequeña linterna. Primero gatearon entre los escombros y luego abrieron un estrecho acceso hasta llegar al lugar donde estaba atrapado el sobreviviente.

Rescatistas en Venezuela

Durante más de cuatro horas, Erick Roa mantuvo una conversación permanente con Pedro para evitar que perdiera el conocimiento. "Tenía desesperación por tratar de conseguirlo, siempre le hablé, le decía: 'Quédate quieto que tú te vas conmigo para afuera'", recordó el rescatista.

El operativo se realizó prácticamente sin herramientas especializadas. Los socorristas voluntarios removieron piedras y fragmentos de concreto con sus propias manos hasta lograr liberar al sobreviviente, una escena que Pedro todavía recuerda con profunda emoción.

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Al rememorar ese momento, el hombre destacó el esfuerzo del grupo de rescate. "Qué bellos, sin ningún material específico para poder mover las rocas, ellos con sus manos fueron removiendo las rocas hasta poder irme sacando", expresó.

Pedro también recordó una de las frases que más lo conmovió durante el operativo. "Pedro, yo me vine de Caracas porque yo tenía que salvarte. Dios me dijo que yo tenía que salvarte. Te amo", le dijo Erick mientras trabajaban para liberarlo.

La historia de Erick Roa también está atravesada por una experiencia personal. Hace dos años atravesó una profunda crisis e intentó quitarse la vida, pero aseguró que un pastor evangélico logró impedirlo. Desde entonces decidió dedicar gran parte de su tiempo a ayudar a otras personas y lleva tatuada en uno de sus dedos la frase "Fe en Dios".

El día de los terremotos en Venezuela, Roa se encontraba descansando en Caracas cuando recibió el mensaje de un sobrino informándole que una expareja estaba desaparecida en La Guaira. Viajó inmediatamente en motocicleta para buscarla y, tras comprobar que estaba a salvo, decidió quedarse colaborando en las tareas de rescate junto a otros voluntarios.

Según las cifras oficiales, 6.462 personas fueron rescatadas después de los terremotos en Venezuela, muchas de ellas gracias al trabajo de socorristas voluntarios. En paralelo, Naciones Unidas estima que todavía podría haber hasta 50.000 desaparecidos, una cifra sobre la que el gobierno venezolano evita pronunciarse.

Tras recibir el alta médica, Pedro Cordido envió un mensaje de voz a Erick Roa para agradecerle por haberle salvado la vida. "Hermano, de verdad que te amo. Las palabras tuyas cuando me encontraste, la forma en que actuaste... no tengo palabras para agradecerte", expresó.

En ese mismo mensaje resumió el sentimiento que lo acompaña desde que salió de entre los escombros. "Nunca pensé que me fueran a rescatar y llegaste tú como un ángel. Abriste la puerta y dijiste: 'Aquí estoy para ayudarte'. Te amo hermano, te amo por siempre".

RG/AF