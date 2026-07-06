A 12 días de los terremotos, Lucas Gámez cumple 9 años: el emotivo mensaje de la mamá

Este lunes, Lucas Gámez cumple 9 años en medio de un operativo de rescate que mantiene en vilo a Venezuela y a la Argentina. El nene permanece desaparecido desde el 24 de junio, cuando dos terremotos provocaron el derrumbe del edificio Miramar, en la ciudad costera de La Guaira. Doce días después de la tragedia, los equipos de emergencia continúan removiendo escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Desde entonces, su madre, Blanca Martínez, no dejó de compartir en redes sociales fotos, videos y cadenas de oración para sostener el pedido de ayuda y la esperanza de que volverá a ver a su hijo con vida.

"Hoy será un gran día", dice la última imagen que compartió, para saludar a su hijo en su cumpleaños y pedir que este día se convierta también en el día que vuelva a su casa.

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"Mientras muchos niños hoy apagan las velas de un pastel, él nos ha enseñado que la esperanza también puede mantenerse viva en la oscuridad", dice el posteo en Instagram, con un extenso texto escrito por el humorista venezolano Kristopher Kerezsy, quien acompaña a la familia de Lucas en sus redes sociales desde el inicio de la búsqueda.

"A veces Dios escribe sus milagros cuando el mundo cree que ya no quedan páginas por escribir. Hoy elegimos creer", escribió Blanca.

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El mensaje concluye con un deseo: "Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida".

Los últimos avances que se conocen respecto de la búsqueda de Lucas Gámez es que en la madrugada del domingo, se realizaron pruebas de sonido para detectar movimientos, golpes y hasta latidos del corazón, para saber si todavía hay vida debajo del edificio.

"Esta madrugada hicieron una prueba de sonido con mi voz, pero no hemos tenido respuesta. Se hizo a las 5 de la mañana, por el silencio. Vamos a tener resultados en un ratito, porque detecta hasta latidos del corazón", explicó ayer Blanca a C5N. Detalló que la prueba "se hizo a esa hora porque no había ruido" de máquinas trabajando entre los escombros de otros edificios.

"Escuchamos un par de cosas, pero bueno, puede ser que se está cayendo todo, propio del edificio", adelantó, sin perder las esperanzas: "Tengo mucha fe, anoche conseguimos sacar una tortuguita. Sigue saliendo vida, hay aire ahí".

Quién es Lucas Gámez

Lucas nació hace nueve años en Buenos Aires, durante el tiempo en que sus padres residían en la Argentina. Vivió toda su infancia en la Ciudad hasta enero de este año, cuando la familia decidió regresar a Venezuela por motivos personales.

El 24 de junio había ido a pasar el día con sus tíos cuando los terremotos sacudieron la costa venezolana y provocaron el colapso del edificio Miramar. Desde entonces, permanece desaparecido y su historia moviliza a miles de personas que siguen de cerca cada avance del operativo de rescate.

Su mamá señaló que si bien "hay muchos" que están en la misma situación de Lucas, "por algo la gente eligió conectar con él, siento que hay algo, algún mensaje que quiere transmitir Lucas con esto que está pasando, siento que lo vamos a volver a ver con vida".

RM