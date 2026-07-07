Ataque a buque de GNL catarí en Ormuz pone a prueba acuerdo entre EE.UU. e Irán

Un buque cargado de gas natural licuado fue alcanzado por un proyectil cerca de la costa de Omán al salir del estrecho de Ormuz, lo que aumentó la inquietud entre los armadores y puso a prueba un acuerdo entre Estados Unidos e Irán destinado a detener los ataques en esa vía marítima.

El Al Rekayyat fue alcanzado durante la madrugada del martes, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas debido a la sensibilidad del tema. Una alerta de la consultora de seguridad EOS Risk Group confirmó el ataque, ocurrido a unas 8 millas náuticas (15 kilómetros) al este de Limah, Omán, así como un incendio posterior, y lo clasificó como un ataque con dron o misil.

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El buque, propiedad de Nakilat, la naviera estatal de Catar, es el primer carguero de GNL del país en ser atacado desde que comenzó la guerra y representa un importante revés para sus esfuerzos por reactivar las exportaciones tras meses de casi parálisis. Anteriormente había cargado un embarque en Ras Laffan, Catar, según las personas.

Los datos de seguimiento marítimo muestran que el buque aparentemente navegaba con el transpondedor apagado, una medida habitual para evitar atraer la atención. Previamente, UK Maritime Trade Operations había emitido una alerta sobre un ataque, aunque sin identificar al buque.

QatarEnergy y Nakilat no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El ataque ya generó nuevas preocupaciones entre los armadores. El Al Areesh, otro tanquero que cargó en Catar y se dirigía fuera del golfo Pérsico, pareció dar la vuelta antes del estrecho el martes y luego navegar en círculos, según datos de seguimiento marítimo. Su destino señalado era el puerto de Qasim, en Pakistán.

Sin embargo, el resto del tráfico continuó circulando. Un superpetrolero con bandera de Japón y otro registrado en Singapur parecían atravesar el Estrecho por la ruta aprobada por Irán, junto con un buque de gas licuado de petróleo con destino a China. Más al sur, un convoy de al menos seis embarcaciones, entre ellas tres petroleros de gran tamaño, parecía aproximarse a la costa de Omán para salir del golfo Pérsico.

Los precios del gas en Europa llegaron a avanzar hasta un 6%, mientras que los futuros del crudo Brent también subían tras conocerse la noticia. Los precios del petróleo han caído con fuerza en los últimos días ante la perspectiva de que más buques puedan transitar por el Estrecho, lo que ha alimentado las preocupaciones sobre un posible exceso de oferta en el mercado.

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Ormuz ha sido un punto central para todas las partes desde que Estados Unidos e Israel comenzaron los ataques contra Irán a finales de febrero, mientras los armadores evalúan la seguridad del cruce para enviar embarcaciones hacia y desde el golfo Pérsico. Incluso después del acuerdo de paz provisional firmado el mes pasado, Teherán sigue intentando reafirmar su dominio sobre esta vía marítima.

El tráfico ha mejorado desde el acuerdo, pero continúa enfrentando desafíos e interrupciones, ya que Irán bloquea periódicamente el tránsito por rutas que no ha aprobado o ataca embarcaciones. El lunes, un grupo de barcos vinculados con Japón aparentemente cruzó el Estrecho utilizando una ruta aprobada por Irán.

Aun así, todavía hay poca claridad sobre una solución permanente para administrar este punto estratégico, mientras continúan las conversaciones para lograr una paz duradera.

El corredor aprobado por Irán, situado en el lado norte del Estrecho, concentró dos tercios de todos los tránsitos en los últimos días, según datos de la firma de inteligencia Kpler Ltd. El resto cruzó por la ruta de Omán administrada por Estados Unidos.

De los 25 buques que atravesaron Ormuz solo el lunes, apenas tres lo hicieron por el lado de Omán con los transpondedores encendidos, según los datos, pese a una actualización de las fuerzas navales regionales que recordó a los armadores que la ruta de Omán administrada por Estados Unidos seguía disponible.

“El uso continuo de diferentes rutas marítimas sugiere que el tráfico por el estrecho sigue operativo, pero está fragmentado, ya que los armadores adoptan distintas estrategias de navegación según sus propias evaluaciones de riesgo”, afirmó Muyu Xu, analista senior de petróleo de Kpler.

El ataque ocurrió mientras el presidente Donald Trump viajaba a una cumbre de líderes de la OTAN en Ankara, Turquía. Se espera que la guerra entre Estados Unidos e Irán sea uno de los principales temas de discusión, después de que Trump expresara su enojo con varios miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte por no hacer más para ayudar a Estados Unidos frente a la República Islámica.

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Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán fueron suspendidas mientras Teherán iniciaba un funeral multitudinario para el fallecido líder supremo Ali Jamenei, quien murió el primer día de la guerra a finales de febrero. Catar afirmó que la próxima reunión será programada lo antes posible una vez concluyan las ceremonias fúnebres. Está previsto que Jamenei sea enterrado en su ciudad natal de Mashhad el 9 de julio.

Axios informó previamente que dos buques mercantes fueron alcanzados por misiles iraníes, sin identificar las embarcaciones. Ambos sufrieron daños significativos, aunque no hubo víctimas, citó Axios a un funcionario estadounidense no identificado.

GZ