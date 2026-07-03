Citigroup prevé que el Brent caiga a US$60 por normalización del tránsito en Ormuz

El petróleo Brent podría ampliar su caída hasta US$60 por barril hacia finales de año a medida que disminuyen las disrupciones en el estrecho de Ormuz, según Citigroup Inc., sumándose a un creciente grupo de pronósticos bajistas para el mercado mundial del crudo.

Donald Trump volvió a amenazar a Irán tras nuevos ataques de EE.UU. en el estrecho de Ormuz

“Los fundamentos están reafirmándose rápidamente”, escribieron en una nota analistas de Citigroup, entre ellos Francesco Martoccia. “Los flujos marítimos se están normalizando, los compradores chinos siguen ausentes, los mercados físicos de crudo se han debilitado con fuerza y las existencias han disminuido mucho menos de lo esperado”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los mercados mundiales de la energía están regresando rápidamente a la normalidad, ya que la reanudación de los flujos por Ormuz impulsa el suministro en el corto plazo y aporta más barriles a las refinerías, después de que estas aseguraran fuentes alternativas. Como resultado, los precios se han desplomado rápidamente: el Brent, crudo de referencia mundial, cayó 30% en el segundo trimestre y borró por completo las ganancias registradas durante el conflicto.

“Se espera que el período inicial sea volátil mientras las rutas marítimas se normalizan, los mercados de seguros se ajustan y desaparecen los cuellos de botella logísticos remanentes”, señalaron los analistas. “El regreso de patrones de navegación organizados y el aumento del volumen de tráfico sugieren que los operadores comerciales consideran cada vez más que el entorno de riesgo es manejable y no prohibitivo”.

Entre otros bancos, Goldman Sachs Group Inc. ha señalado que el mercado mundial del petróleo volverá a una situación de sobreoferta a medida que se desvanezca el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán y se recupere el tránsito por Ormuz. Morgan Stanley redujo sus previsiones para el petróleo en dos ocasiones durante las últimas semanas, advirtiendo sobre el riesgo de un exceso de oferta.

El Brent cotizaba a US$71,92 por barril el viernes y la última vez que se negoció por debajo de US$60 fue en enero.

Nuevo bombardeo de EE.UU. a Irán por sus ataques a buques en Ormuz

“Seguimos recomendando vender cualquier repunte del verano y proyectamos que el Brent alcance entre US$60 y US$65 por barril hacia finales de año”, señalaron los analistas de Citi.

El estrecho de Ormuz, que conecta a los productores del golfo Pérsico con los mercados mundiales, estuvo sometido a un doble bloqueo durante la guerra entre Estados Unidos e Irán, que estalló a finales de febrero y desestabilizó los mercados energéticos. Teherán y Washington acordaron un memorando de entendimiento para pausar las hostilidades, mientras ambas partes buscan un acuerdo permanente.

“Esperamos que el memorando de entendimiento se mantenga y evolucione hacia un acuerdo en los próximos meses, ya que los incentivos para reducir la tensión superan la alternativa para Estados Unidos, Irán y gran parte de la región de Medio Oriente”, señaló Citi.

GZ