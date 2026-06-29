Nafta: cada hogar con auto gastó $155.500 más por mes desde que empezó la guerra en Medio Oriente

Los hogares argentinos con automóvil debieron afrontar un gasto adicional de $155.500 en nafta desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, de acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande (IAG). El estudio sostiene que, pese a que el precio internacional del petróleo retrocedió tras la reapertura del estrecho de Ormuz, los valores en los surtidores locales se mantuvieron sin cambios, generando un mayor costo para los consumidores.

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Según el IAG, durante los cuatro meses que se extendió el conflicto los hogares con automóvil desembolsaron en promedio $38.874 extra por mes en combustible, lo que acumuló un gasto adicional de $155.500. El cálculo parte de que el 46,5% de los hogares argentinos posee un automóvil y consume mensualmente, en promedio, 75 litros de nafta súper y 26,2 litros de nafta premium.

El informe también remarcó que, durante el conflicto en Medio Oriente, Argentina pasó a tener el litro de nafta medido en dólares más caro que Estados Unidos y Brasil, dos países exportadores de petróleo.

Además, señaló que, tras un acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz, el precio de la nafta cayó un 12% en Estados Unidos y un 5% en Brasil. En cambio, sostuvo que en Argentina el valor se mantiene.

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El precio del petróleo bajó, pero la nafta no retrocedió

El Instituto Argentina Grande indicó que el barril de petróleo cotizaba a u$s68 al comenzar el conflicto y actualmente se ubica en torno a los u$s74, apenas un 4% por encima del valor registrado antes de la escalada bélica. Sin embargo, aseguró que la nafta permanece un 24,3% arriba en dólares respecto de ese momento.

En ese contexto, el informe destacó que "la Argentina es un país exportador de petróleo, pero eso no beneficia a los argentinos que producen y trabajan". También sostuvo que "el gobierno decidió acumular dólares y cargar el shock internacional en el consumidor", al señalar que el Banco Central (BCRA) informó en abril un ingreso extraordinario de u$s1.983 millones provenientes del sector petrolero.

Mientras tanto, el estudio remarcó que "cuando sube el barril, ayudás a las petroleras. Y cuando baja, también", al advertir que los precios en los surtidores no acompañaron el retroceso de la cotización internacional del crudo.

Las ventas muestran señales de recuperación

En paralelo, un informe publicado por Surtidores.com reflejó una desaceleración en la caída del mercado de combustibles. Durante mayo se comercializaron 1.419.422 metros cúbicos entre naftas y gasoil, apenas un 0,2% menos que en el mismo mes de 2025, aunque un 3,03% más que en abril.

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El relevamiento también mostró cambios en las preferencias de consumo. La nafta premium registró una baja interanual del 0,66%, la primera después de 16 meses consecutivos de crecimiento, mientras que la nafta súper cayó 3,01%. En contraste, el gasoil grado 2 avanzó 0,68% y el gasoil premium creció 5,95%, consolidándose como el combustible de mejor desempeño.

Por último, en cuanto a las empresas, Surtidores indicó que YPF incrementó sus ventas un 3,25% durante mayo y alcanzó casi 794.000 metros cúbicos comercializados, ampliando la diferencia respecto de las demás compañías del sector en un mercado que comienza a mostrar señales de estabilización luego de varios meses de retracción.

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