Biocombustibles: las pymes advierten que la reforma podría concentrar la producción y destruir miles de empleos

La discusión por la reforma de la Ley de Biocombustibles sumó un nuevo capítulo luego de que representantes de las pymes del sector expresaran su preocupación por el proyecto que se debate en el Congreso. Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible, sostuvo que la iniciativa, tal como está redactada, podría provocar una fuerte concentración del mercado en manos de grandes compañías aceiteras.

Según explicó, “si la ley de biocombustibles que plantea la senadora Woodridge avanza tal y como está redactada, va a conducir a la quiebra de todas las empresas pymes que elaboran biodiésel para el mercado interno”. En ese sentido, remarcó que la producción quedaría concentrada en “cinco o seis empresas multinacionales aceiteras ubicadas en el puerto de Rosario”.

Martelli aseguró que la modificación no generaría beneficios económicos ni productivos. “No se agregan nuevos puestos de trabajo, sino que se destruyen 1.500 de manera directa y 8.000 de manera indirecta”, afirmó. Además, señaló que la medida no implicaría un aumento en la fabricación de biodiésel, sino únicamente un cambio en quiénes lo producen.

Preocupación por la competencia con grandes aceiteras

Uno de los principales cuestionamientos de las pymes está vinculado al esquema de competencia que propone el proyecto. Martelli sostuvo que las pequeñas empresas no podrían competir en igualdad de condiciones con los grandes grupos aceiteros, que controlan la materia prima y cuentan con una escala de producción significativamente mayor.

“El principal problema que tiene este proyecto es que pretende establecer un sistema de libre competencia entre las pymes y las grandes aceiteras multinacionales, que son las dueñas de la materia prima y que tienen cinco o seis veces más escala de producción”, explicó.

Asimismo, consideró que la falta de condiciones equivalentes provocaría una concentración inevitable del mercado. “No hay paridad de armas y naturalmente las grandes empresas se quedarían con toda la producción nacional de biodiésel condenando a la quiebra a las pymes”, advirtió.

El reclamo por segmentos diferenciados

El dirigente también cuestionó algunos aspectos técnicos de la iniciativa, entre ellos la posibilidad de que las petroleras descuenten parte del corte obligatorio mediante procesos de coprocesamiento. A su entender, esto podría trasladar parte de la producción de biodiésel hacia las propias refinadoras.

Frente a este escenario, las pymes proponen un esquema segmentado que permita la convivencia de distintos actores dentro de la industria. “El gobierno debe establecer segmentos diferenciados, un segmento en el cual puedan producir y competir entre sí las pymes regionales y otro segmento en el cual puedan producir y competir entre sí las grandes aceiteras”, planteó.

Para Martelli, esta alternativa permitiría preservar el agregado de valor en origen, sostener el empleo en pequeñas localidades y evitar impactos negativos sobre las economías regionales. “Nos aseguraríamos que todas puedan seguir produciendo, todas puedan seguir agregando valor en origen, entregando biodiesel para la energía nacional sin producir estas distorsiones en el mercado”, concluyó.