Un ministro bonaerense pidió que el nuevo régimen de promoción de los biocombustibles contemple a las PyMEs

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, pasó por Canal E y pidió que el nuevo régimen de promoción de los biocombustibles contemple a las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel y advirtió que, de mantenerse el esquema actual en debate, varias plantas podrían verse obligadas a cerrar, pese a un eventual aumento del corte obligatorio.

Javier Rodríguez explicó que en la provincia funcionan once plantas de biodiésel y remarcó la necesidad de preservar esas inversiones: "Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos unas 11 plantas de biodiesel y por eso hemos llamado la atención acerca de la necesidad de que el nuevo régimen de promoción las contemple, es decir, considere la inversión realizada, la capacidad disponible y genere una promoción que efectivamente tenga en cuenta estas PyMEs".

Temor por el cierre de PyMEs ante el nuevo régimen de promoción de biocombustibles

Asimismo, aclaró que el objetivo no es frenar el crecimiento del sector, sino evitar que las empresas ya instaladas queden fuera del mercado. "Nosotros queremos que haya más biocombustible, que haya más agregado de valor en origen, más desarrollo regional", planteó. Sin embargo, advirtió: "Lo que necesitamos es que no cierren las PyMEs que hoy están produciendo".

Rodríguez sostuvo que el proyecto diferencia correctamente el mercado del bioetanol, pero reclamó un tratamiento similar para el biodiésel: "Así como en el caso del bioetanol, contempla la posibilidad de dos mercados, que contemple específicamente la posibilidad de crear un mercado o de generar determinadas condiciones para que estas PyMEs puedan seguir produciendo".

Qué es lo que se busca para las PyMEs

En ese sentido, explicó que el principal punto de conflicto es el mecanismo de distribución del nuevo corte obligatorio. "Si se está planteando un régimen con competencia, que sea una competencia entre esas mismas PyMEs, que puedan ofrecer su producto", resaltó.

El entrevistado también destacó la inversión de unos 400 millones de dólares anunciada por Louis Dreyfus Company para construir una planta agroindustrial en Bahía Blanca. "Fue una reunión muy interesante", afirmó sobre el encuentro encabezado por el gobernador Axel Kicillof con directivos de la compañía.

Según explicó, la nueva planta estará enfocada principalmente en el procesamiento de girasol. "Va a ser una planta elaboradora multiespecie, pero fundamentalmente de girasol", expresó. Además, consideró que la inversión potenciará toda la región productiva: "Esta planta, sin ninguna duda, vendría a potenciar la producción del cultivo".