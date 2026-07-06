Los precios del petróleo operaban en baja este lunes 6 de julio luego de que la OPEP+ acordara un nuevo aumento de sus objetivos de producción a partir de agosto, mientras las exportaciones de crudo de productores clave del Golfo comienzan a recuperarse tras la paralización parcial del Estrecho de Ormuz durante la guerra en Oriente Medio. La combinación de mayor oferta potencial y señales de debilidad en la demanda volvió a presionar sobre las cotizaciones internacionales.

Según informó Reuters, los futuros del Brent caían 41 centavos, o 0,57%, hasta los US$71,71 por barril a las 09:42 GMT, después de haber cerrado el viernes con una suba de 0,45%. En tanto, el West Texas Intermediate de Estados Unidos retrocedía 37 centavos, o 0,54%, hasta los US$68,32 por barril. El viernes no hubo liquidación para el WTI debido al feriado en los mercados estadounidenses por el Día de la Independencia.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, entre ellos Rusia, acordaron ayer domingo elevar sus objetivos de producción en 188.000 barriles diarios desde agosto. De acuerdo con AFP, la decisión fue tomada por siete de los 21 miembros de la alianza: Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, que se reunieron de forma remota y resolvieron “implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles diarios” desde agosto de 2026.

La suba se suma a incrementos similares ya previstos para junio y julio. Sin embargo, parte de esa mayor oferta se había mantenido hasta ahora más en los papeles que en el mercado físico. Durante los últimos meses, los países del Golfo se vieron obligados a reducir su producción luego de que Irán bloqueara durante la guerra el tránsito de buques petroleros por el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para las exportaciones de Arabia Saudita, Kuwait e Irak.

Según datos de la OPEP citados por AFP, entre el primer trimestre de 2026 y mayo la producción combinada de Arabia Saudita, Irak y Kuwait se redujo en unos 6 millones de barriles diarios. La situación comenzó a modificarse después del 17 de junio, cuando Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para garantizar la libre circulación marítima en esa ruta clave para el comercio energético global.

“Por el momento, la producción sigue probablemente por debajo” de los objetivos fijados por la OPEP+, dijo a la AFP Giovanni Staunovo, analista del banco suizo UBS. Desde la firma del acuerdo entre Washington y Teherán, el transporte marítimo en la región comenzó a recuperarse de manera gradual y los precios del petróleo volvieron a niveles similares a los registrados antes de la guerra.

De acuerdo con datos citados por Reuters, las exportaciones de petróleo del Golfo aumentaron en junio en más de 3 millones de barriles respecto de mayo y superaron los 10 millones de barriles diarios. Aun así, los volúmenes continuaron 40% por debajo de los niveles previos a la guerra, lo que muestra que la normalización todavía es parcial. En la misma línea, AFP consignó que, según un funcionario estadounidense citado por Bloomberg, el volumen de petróleo que circula actualmente por Ormuz ya superaría los 10 millones de barriles diarios.

Citigroup prevé que el Brent caiga a US$60 por normalización del tránsito en Ormuz

El punto central para el mercado es cuánto de esa recuperación podrá convertirse rápidamente en producción efectiva. Ole Hansen, analista de Saxo Bank, advirtió a la AFP que gran parte del crudo transportado todavía procede de existencias almacenadas en buques y depósitos, por lo que la reanudación de la producción tras una interrupción no es inmediata. “Si el tráfico marítimo sigue recuperándose, julio debería reflejar una mejora de la actividad, y en agosto la reactivación podría acelerarse”, sostuvo.

La presión bajista también se explica por el comportamiento de la propia OPEP+. “They are selling into a falling market, offering little hope of an imminent price recovery”, señaló Tamas Varga, analista de PVM, citado por Reuters. El especialista advirtió que la venta en un mercado bajista deja poco margen para una recuperación inmediata de los precios, aunque consideró que valores más bajos podrían estimular la demanda más adelante.

La cautela que proyectan los bancos

La mirada de los bancos también refleja cautela. ANZ proyectó que la demanda mundial de petróleo se contraerá en 1,5 millones de barriles diarios en 2026, como consecuencia de una caída más pronunciada de lo esperado en el segundo trimestre. Según la entidad, los descensos interanuales podrían alcanzar los 4 millones de barriles diarios en ese período, sobre la base de datos preliminares. De todos modos, espera que las pérdidas de demanda se moderen durante la segunda mitad del año, a medida que mejore la oferta y parte del consumo postergado vuelva al mercado.

En paralelo, Abu Dhabi National Oil Company vendió cerca de 16 millones de barriles de crudo emiratí con descuentos más amplios en una nueva licitación spot, la quinta desde junio, lo que refuerza la percepción de una mayor disponibilidad de oferta en el corto plazo.

Hacia adelante, el mercado empieza a mirar un escenario de sobreoferta. “De cara al próximo año, todos apuntan a un excedente de oferta”, señaló a la AFP Jorge León, analista de Rystad Energy. Ese diagnóstico podría aumentar la presión sobre los precios en el mediano plazo, especialmente si la recuperación del tráfico por Ormuz se consolida y la demanda global no logra acompañar el mayor volumen disponible.

Además, la OPEP+ enfrenta un escenario interno más delicado. Según AFP, la alianza quedó debilitada por la salida de Emiratos Árabes Unidos en mayo y podría enfrentar nuevas tensiones si los precios continúan bajando mientras varios miembros reclaman mayores cuotas de producción. Irak, por ejemplo, pidió a fines de junio un aumento de su cuota para compensar las pérdidas derivadas de la guerra, de acuerdo con su Ministerio de Petróleo.

Así, el petróleo vuelve a moverse entre dos fuerzas que hoy juegan en contra de los precios: por un lado, la normalización gradual del transporte por el Estrecho de Ormuz y la decisión de la OPEP+ de avanzar con más producción; por el otro, una demanda global más débil y la expectativa de un excedente de oferta para el próximo año.

lr